Генменеджер «Ак Барса» о сообщениях про контракт Воронкова с «Коламбусом»: «Это не в его стиле. Мы ведем переговоры, отказа пока не слышали»

Генеральный менеджер « » сообщил, что клуб ведет переговоры с .

Вчера «Матч ТВ» сообщил, что 22-летний форвард уже подписал контракт с « », но объявят о нем только после 1 мая. Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин опроверг эту информацию.

«Мы такой информацией не обладаем. Уверены, что Дмитрий и его представители честно соблюдают договоренности и точно бы не стали подписывать договоры при действующем контракте, тем более, не сообщив об этом нам.

Воронков – парень со стержнем, прямой и искренний, это не в его стиле. Фактически сейчас мы ведем переговоры, клуб выдвинул свое предложение и отказа пока не слышал», – сказал Марат Валиуллин.