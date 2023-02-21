Генменеджер «Ак Барса» о сообщениях про контракт Воронкова с «Коламбусом»: «Это не в его стиле. Мы ведем переговоры, отказа пока не слышали»

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Генеральный менеджер «Ак Барса» сообщил, что клуб ведет переговоры с Дмитрием Воронковым

Вчера «Матч ТВ» сообщил, что 22-летний форвард уже подписал контракт с «Коламбусом», но объявят о нем только после 1 мая. Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин опроверг эту информацию. 

«Мы такой информацией не обладаем. Уверены, что Дмитрий и его представители честно соблюдают договоренности и точно бы не стали подписывать договоры при действующем контракте, тем более, не сообщив об этом нам.

Воронков – парень со стержнем, прямой и искренний, это не в его стиле. Фактически сейчас мы ведем переговоры, клуб выдвинул свое предложение и отказа пока не слышал», – сказал Марат Валиуллин.

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1 комментарий

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Dok.Polet
Давай Воронок. У Ак Барса наконец-то появилось звено о котором давно мечтали. Поиграй еще год с Раду и Сафоном.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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