Марнер – 1-й игрок «Торонто» с 1997 года, сделавший 5 передач за матч. В истории клуба – 10-й
Форвард «Торонто» Митч Марнер сделал 5 результативных передач в матче с «Баффало».
«Лифс» обыграли «Сэйбрс» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Канадец был признан 2-й звездой.
В активе 25-летнего форварда 71 (20+51) очко в 58 играх.
Марнер – 10-й игрок в истории клуба, сделавший 5+ передач в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Ранее это удавалось Бэйбу Пратту, Берье Сальмингу и Дагу Гилмору (по 2 раза), Силу Эппсу, Пепу Келли, Дэррилу Ситтлеру, Дону Мэлоуни, Эдди Ольчику и Венсану Дамфуссу (по 1).
В предыдущий раз 5 передач в составе «Торонто» сделал Даг Гилмор – в январе 1997 года в матче против «Калгари» (5:3).
Рекорд клуба по числу передач за матч делят Пратт и Гилмор (по 6, 1944 и 1993 годы сооответственно).
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