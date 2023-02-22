Марнер – 1-й игрок «Торонто» с 1997 года, сделавший 5 передач за матч. В истории клуба – 10-й

Форвард «Торонто» сделал 5 результативных передач в матче с «Баффало».

«Лифс» обыграли «Сэйбрс» (6:3) в матче регулярного чемпионата . Канадец был признан 2-й звездой.

В активе 25-летнего форварда 71 (20+51) очко в 58 играх.

Марнер – 10-й игрок в истории клуба, сделавший 5+ передач в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее это удавалось Бэйбу Пратту, и (по 2 раза), Силу Эппсу, Пепу Келли, Дэррилу Ситтлеру, Дону Мэлоуни, Эдди Ольчику и Венсану Дамфуссу (по 1).

В предыдущий раз 5 передач в составе « » сделал Даг Гилмор – в январе 1997 года в матче против «Калгари» (5:3).

Рекорд клуба по числу передач за матч делят Пратт и Гилмор (по 6, 1944 и 1993 годы сооответственно).