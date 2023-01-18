Марнер набрал очки в 19-м домашнем матче подряд и обновил рекорд «Торонто». Это лучшая серия в НХЛ за 12 лет
Митч Марнер набрал очки в 19-м домашнем матче подряд и обновил рекорд «Торонто».
Форвард «Лифс» сделал 2 передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:4 ОТ).
Нападающий обновил клубный рекорд по продолжительности домашней серии игр с очками. Он превзошел достижение Дэррила Ситтлера (18 игр в сезоне-1977/78).
В целом в НХЛ серия Марнера стала лучшей с сезона-2010/11, когда Сидни Кросби из «Питтсбурга» тоже набирал очки в 19 домашних матчах подряд.
Ранее в этом сезоне Митч установил новый клубный рекорд по продолжительности результативной серии в целом (23 подряд матча с очками).
Всего у него 54 (16+38) балла в 45 играх.
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