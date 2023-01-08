Марнер набрал 500 очков в НХЛ за 467 матчей – 2-й результат в истории «Торонто»

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Митч Марнер набрал 500 очков в НХЛ за 467 матчей – 2-й результат в истории «Торонто».

25-летний нападающий набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:1). 

В активе канадца стало 46 (15+31) очков в 40 играх сезона. За карьеру – 501 (153+348) балл в 467 играх. 

Марнер занял 2-е место в списке игроков, быстрее всех набравших 500 очков в НХЛ в составе «Торонто». Он уступил лишь своему партнеру Остону Мэттьюсу, которому хватило 445 игр. 

Они стали вторым действующим дуэтом партнеров, достигшим такой отметки до 475-й игры в карьере у каждого. Ранее это удалось Сидни Кросби (369 игр) и Евгению Малкину (413) из «Питтсбурга». 

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