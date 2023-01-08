Марнер набрал 500 очков в НХЛ за 467 матчей – 2-й результат в истории «Торонто»

набрал 500 очков в за 467 матчей – 2-й результат в истории « ».

25-летний нападающий набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:1).

В активе канадца стало 46 (15+31) очков в 40 играх сезона. За карьеру – 501 (153+348) балл в 467 играх.

Марнер занял 2-е место в списке игроков, быстрее всех набравших 500 очков в НХЛ в составе «Торонто». Он уступил лишь своему партнеру , которому хватило 445 игр.

Они стали вторым действующим дуэтом партнеров, достигшим такой отметки до 475-й игры в карьере у каждого. Ранее это удалось Сидни Кросби (369 игр) и Евгению Малкину (413) из «Питтсбурга».