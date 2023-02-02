Марнер – 4-й в истории игрок «Торонто» с 60+ очками в 7+ сезонах НХЛ

Теги Торонто Матс Сундин НХЛ Дэррил Ситтлер Рик Вайв Митч Марнер Хоккей

Форвард «Торонто» Митч Марнер забросил шайбу в матче с «Бостоном» (2:5).

Канадец первым в составе «Лифс» достиг отметки в 60 очков в текущем чемпионате НХЛ.

Также Марнер стал 4-м в истории игроком «Торонто», добившимся такого показателя не менее чем в 7 сезонах.

Рекордсмен – Матс Сундин, на счету которого не менее 60 очков в 12 чемпионатах.

Второе место занимает Дэррил Ситтлер (9 сезонов). Третью позицию вместе с Марнером делит Рик Вайв (7).

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1 комментарий

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Никита Алексеевич
Хороший игрок
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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