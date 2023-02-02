Марнер – 4-й в истории игрок «Торонто» с 60+ очками в 7+ сезонах НХЛ

Форвард «Торонто» забросил шайбу в матче с «Бостоном» (2:5).

Канадец первым в составе «Лифс» достиг отметки в 60 очков в текущем чемпионате .

Также Марнер стал 4-м в истории игроком « », добившимся такого показателя не менее чем в 7 сезонах.

Рекордсмен – , на счету которого не менее 60 очков в 12 чемпионатах.

Второе место занимает Дэррил Ситтлер (9 сезонов). Третью позицию вместе с Марнером делит Рик Вайв (7).