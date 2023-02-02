Марнер – 4-й в истории игрок «Торонто» с 60+ очками в 7+ сезонах НХЛ
Форвард «Торонто» Митч Марнер забросил шайбу в матче с «Бостоном» (2:5).
Канадец первым в составе «Лифс» достиг отметки в 60 очков в текущем чемпионате НХЛ.
Также Марнер стал 4-м в истории игроком «Торонто», добившимся такого показателя не менее чем в 7 сезонах.
Рекордсмен – Матс Сундин, на счету которого не менее 60 очков в 12 чемпионатах.
Второе место занимает Дэррил Ситтлер (9 сезонов). Третью позицию вместе с Марнером делит Рик Вайв (7).
1 комментарий