Айэленд о будущем «Куньлуня»: «Все идет к тому, что вернемся в Пекин. Для развития хоккея в Китае это пойдет на пользу»

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Грег Айэленд рассказал, где «Куньлунь» будет проводить домашние игры в следующем сезоне.

– Наступила ли ясность по поводу того, где команда будет проводить домашние матчи в следующем сезоне? Вернется ли «Куньлунь» в Китай или продолжит играть в Мытищах?

– Исходя из того, что я знаю, сейчас все идет к тому, что команда вернется в Пекин.

Конечно, для развития хоккея в стране это пойдет только на пользу, ведь ребята будут играть на родине и популяризировать этот вид спорта, – сказал главный тренер «Куньлуня».

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