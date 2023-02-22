Айэленд о будущем «Куньлуня»: «Все идет к тому, что вернемся в Пекин. Для развития хоккея в Китае это пойдет на пользу»

Грег Айэленд рассказал, где « » будет проводить домашние игры в следующем сезоне.

– Наступила ли ясность по поводу того, где команда будет проводить домашние матчи в следующем сезоне? Вернется ли «Куньлунь» в Китай или продолжит играть в Мытищах?

– Исходя из того, что я знаю, сейчас все идет к тому, что команда вернется в Пекин.

Конечно, для развития хоккея в стране это пойдет только на пользу, ведь ребята будут играть на родине и популяризировать этот вид спорта, – сказал главный тренер «Куньлуня».