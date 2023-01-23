Айэленд о 0:1 от «Витязя»: «Надо найти ответ на вопрос, почему «Куньлунь» провел столько времени в штрафном боксе»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (0:1).

«Сложно выиграть матч, когда ты недостаточно бросаешь по воротам. Пытались использовать свои шансы, но сделали не все возможное для победы.

Много времени провели в меньшинстве, в зоне защиты, поэтому на атаку не хватало времени и сил. Надо найти ответ на вопрос, почему мы провели столько времени в штрафном боксе. У меня есть мысли на этот счет, но я оставлю их при себе. Проблема в том, что мы даем сопернику слишком много возможностей.

Удаление Йипа? Я пока не видел повтор этого момента, не могу ничего сказать. О таких вещах я обычно говорю с игроком один на один и не выношу это на публику. Брэндон — профессионал, он наш лидер, он обычно не получает глупых удалений», – сказал Грег Айэленд.