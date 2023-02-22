Николишин переизбран президентом Федерации хоккея Москвы
Андрей Николишин высказался о своей победе на выборах президента Федерации хоккея Москвы.
Его кандидатуру поддержали все 27 членов организации.
«Провели общее собрание Федерации хоккея Москвы, переизбрали меня на четыре года. Это очень почетно, приятно и крайне ответственно.
Работы в московском хоккее так же много, как и команд в наших соревнованиях, поэтому, засучив рукава, будем стараться выполнять все поставленные задачи, решать существующие проблемы и развивать детский хоккей с утроенной силой.
Надеюсь, что в будущем Москва, как и сейчас, будет громко заявлять о себе на хоккейной арене», – сказал заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира.
В сентябре 2022 года Николишин возглавил ФХМ по итогам внеочередных выборов.
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