Николишин переизбран президентом Федерации хоккея Москвы

Теги Андрей Николишин Хоккей

Андрей Николишин высказался о своей победе на выборах президента Федерации хоккея Москвы.

Его кандидатуру поддержали все 27 членов организации.

«Провели общее собрание Федерации хоккея Москвы, переизбрали меня на четыре года. Это очень почетно, приятно и крайне ответственно.

Работы в московском хоккее так же много, как и команд в наших соревнованиях, поэтому, засучив рукава, будем стараться выполнять все поставленные задачи, решать существующие проблемы и развивать детский хоккей с утроенной силой.

Надеюсь, что в будущем Москва, как и сейчас, будет громко заявлять о себе на хоккейной арене», – сказал заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира.

В сентябре 2022 года Николишин возглавил ФХМ по итогам внеочередных выборов.

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1 комментарий

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42mk@
У нас все выборы которые проходят побеждаются единогласно или с огромным отрывом.такая вот национальная черта.а по теме- у нас что в каждом городе есть президент федерации хоккея города?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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