Николишин переизбран президентом Федерации хоккея Москвы

высказался о своей победе на выборах президента Федерации хоккея Москвы.

Его кандидатуру поддержали все 27 членов организации.

«Провели общее собрание Федерации хоккея Москвы, переизбрали меня на четыре года. Это очень почетно, приятно и крайне ответственно.

Работы в московском хоккее так же много, как и команд в наших соревнованиях, поэтому, засучив рукава, будем стараться выполнять все поставленные задачи, решать существующие проблемы и развивать детский хоккей с утроенной силой.

Надеюсь, что в будущем Москва, как и сейчас, будет громко заявлять о себе на хоккейной арене», – сказал заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира.

В сентябре 2022 года Николишин возглавил ФХМ по итогам внеочередных выборов.