«Радулов – двигатель и локомотив, у него позитивная энергия и такой же импульс. Он самая настоящая личность». Николишин о форварде «Ак Барса»

высказался о возвращении в .

– Рады снова видеть Александра Радулова в КХЛ?

– Конечно. Я всегда рад видеть Сашку. Мы давно знаем друг друга, давно общаемся. Каждая встреча для меня с ним в радость. Если мы просто говорим о людях, то Радулов – самая настоящая личность. С ним всегда приятно пообщаться, что-то обсудить, узнать и посмеяться.

– Эмоциональность Радулова – в пользу для него и для команды?

– Конечно, в пользу. У него же позитивная энергия и такой же импульс. Радулов – это двигатель и локомотив.

– Не так давно у Билялетдинова на пресс-конференции спрашивали о тренерских начинаниях Радулова. Хоккеист постоянно подсказывает партнерам, общается с ними. Видите ли вы тренерские зачатки у Радулова?

– Подсказывать как игрок и подсказывать как тренер – это противоположные вещи. Игрок может показать на своем примере, тренер – нет. Последнему нужно достучаться словами, правильно подобрать их. Также тренеру необходимо спросить с игрока ответственность за эти слова. Как раз в Казани с приходом Билялетдинова я это увидел.

– Видите ли вы отличия Радулова эпохи «Салавата» и ЦСКА от Радулова, который играет сейчас в « »?

– Глобально Саша не изменился. Он только повзрослел, а также набрался опыта и мудрости. Существенных изменений не вижу.

– Его семь лет в НХЛ после отъезда из ЦСКА – удачный отрезок?

– Он здорово там играл. Жалко, конечно, что не удалось добиться Кубка Стэнли. В его этапе были взлеты и падения, но в целом период выдался хорошим, – приводит слова бывшего тренера клубов КХЛ «Бизнес Online».