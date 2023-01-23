«Радулов – двигатель и локомотив, у него позитивная энергия и такой же импульс. Он самая настоящая личность». Николишин о форварде «Ак Барса»

Теги Ак Барс Андрей Николишин Александр Радулов КХЛ Хоккей

Андрей Николишин высказался о возвращении Александра Радулова в КХЛ

– Рады снова видеть Александра Радулова в КХЛ?

–  Конечно. Я всегда рад видеть Сашку. Мы давно знаем друг друга, давно общаемся. Каждая встреча для меня с ним в радость. Если мы просто говорим о людях, то Радулов – самая настоящая личность. С ним всегда приятно пообщаться, что-то обсудить, узнать и посмеяться.  

– Эмоциональность Радулова – в пользу для него и для команды?

– Конечно, в пользу. У него же позитивная энергия и такой же импульс. Радулов – это двигатель и локомотив.

– Не так давно у Билялетдинова на пресс-конференции спрашивали о тренерских начинаниях Радулова. Хоккеист постоянно подсказывает партнерам, общается с ними. Видите ли вы тренерские зачатки у Радулова?

– Подсказывать как игрок и подсказывать как тренер – это противоположные вещи. Игрок может показать на своем примере, тренер – нет. Последнему нужно достучаться словами, правильно подобрать их. Также тренеру необходимо спросить с игрока ответственность за эти слова. Как раз в Казани с приходом Билялетдинова я это увидел.

– Видите ли вы отличия Радулова эпохи «Салавата» и ЦСКА от Радулова, который играет сейчас в «Ак Барсе»?

– Глобально Саша не изменился. Он только повзрослел, а также набрался опыта и мудрости. Существенных изменений не вижу.

– Его семь лет в НХЛ после отъезда из ЦСКА – удачный отрезок?

– Он здорово там играл. Жалко, конечно, что не удалось добиться Кубка Стэнли. В его этапе были взлеты и падения, но в целом период выдался хорошим, – приводит слова бывшего тренера клубов КХЛ «Бизнес Online». 

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3 комментария

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Ачиваков Марат
Ответ Угловой буллит
И главное : Капитан просто не имеет права сморкаться поочередно из каждой ноздри во время исполнения гимна. Пусть это и гимн субъекта РФ ( как это было в матче с Уфой). Какой то ахтунг.
А когда - то в Уфе он был для нас хоккейный бог. Иногда его выходки просто недостойны поведения спортсмена его уровня.
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Угловой буллит
И главное : Капитан просто не имеет права сморкаться поочередно из каждой ноздри во время исполнения гимна. Пусть это и гимн субъекта РФ ( как это было в матче с Уфой). Какой то ахтунг.
+2
0
+2
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Угловой буллит
" Просто человек, просто человек, простоо человек, человек **но" (с) / известная песня /
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