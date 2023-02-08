Щитов о «Торпедо» в плей-офф: «Ларионов дрался с «Колорадо», у него есть опыт рубок. Команда кардинально перестроится»

считает, что «Торпедо» изменит свой стиль игры в розыгрыше Кубка Гагарина.

Нижегородцы делят 2-е место в Западной конференции с 82 очками в 60 играх.

– Никто не думал, что «Торпедо» так хорошо проведет регулярку, команда играет в комбинационный хоккей и практически без силовых приемов. Кирилл Петров из «Ак Барса» правильно сказал, что нижегородцев могут вынести, потому что в плей-офф другая игра. Все знают, что там жесткий, контактный хоккей, кость в кость.

Но нужно понимать, что как хоккеист выигрывал очень многое. В интересном фильме «Русская пятерка» рассказывается, как « » стал победителем Кубка Стэнли. На российских игроков оказывалось большое давление, с « » была настоящая рубка, Ларионов тоже дрался. Поэтому такой опыт у него есть. Думаю, что тренерский штаб «Торпедо» идет по четкому сценарию: в регулярке они играют комбинационно, а в плей-офф кардинально перестроятся.

Ларионов – очень умный человек, для него нет секретов в хоккее. У него есть свои заготовки на плей-офф, и «Торпедо» будет играть строже, в том числе в обороне. Вся лига должна следить за ними. Поэтому, не думаю, что «Торпедо» будет мальчиками для битья и сразу вылетит.

– Как вы думаете, насколько далеко «Торпедо» может пройти в плей-офф?

– Сложно загадывать. Думаю, что первый раунд «Торпедо» пройдет. Дальше надо смотреть, кто будет их соперником. Если ЦСКА или СКА, то будет тяжело – это команды с большим опытом и длинной скамейкой. Если московское «Динамо» или «Локомотив», то «Торпедо» сможет сыграть на равных и даже победить, – сказал бывший защитник клубов .

«Торпедо» ###### в плей-офф, и все. Хочешь, чтобы «Ак Барс» играл, как они?». Петров о команде Ларионова