Щитов о «Торпедо» в плей-офф: «Ларионов дрался с «Колорадо», у него есть опыт рубок. Команда кардинально перестроится»

Теги Торпедо драки Кубок Стэнли Детройт Колорадо Никита Щитов НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Никита Щитов считает, что «Торпедо» изменит свой стиль игры в розыгрыше Кубка Гагарина. 

Нижегородцы делят 2-е место в Западной конференции с 82 очками в 60 играх. 

– Никто не думал, что «Торпедо» так хорошо проведет регулярку, команда играет в комбинационный хоккей и практически без силовых приемов. Кирилл Петров из «Ак Барса» правильно сказал, что нижегородцев могут вынести, потому что в плей-офф другая игра. Все знают, что там жесткий, контактный хоккей, кость в кость.

Но нужно понимать, что Игорь Ларионов как хоккеист выигрывал очень многое. В интересном фильме «Русская пятерка» рассказывается, как «Детройт» стал победителем Кубка Стэнли. На российских игроков оказывалось большое давление, с «Колорадо» была настоящая рубка, Ларионов тоже дрался. Поэтому такой опыт у него есть. Думаю, что тренерский штаб «Торпедо» идет по четкому сценарию: в регулярке они играют комбинационно, а в плей-офф кардинально перестроятся.

Ларионов – очень умный человек, для него нет секретов в хоккее. У него есть свои заготовки на плей-офф, и «Торпедо» будет играть строже, в том числе в обороне. Вся лига должна следить за ними. Поэтому, не думаю, что «Торпедо» будет мальчиками для битья и сразу вылетит.

– Как вы думаете, насколько далеко «Торпедо» может пройти в плей-офф?

– Сложно загадывать. Думаю, что первый раунд «Торпедо» пройдет. Дальше надо смотреть, кто будет их соперником. Если ЦСКА или СКА, то будет тяжело – это команды с большим опытом и длинной скамейкой. Если московское «Динамо» или «Локомотив», то «Торпедо» сможет сыграть на равных и даже победить, – сказал бывший защитник клубов КХЛ

«Торпедо» ###### в плей-офф, и все. Хочешь, чтобы «Ак Барс» играл, как они?». Петров о команде Ларионова

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2 комментария

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Deathspell Omega
Ну, Ларионов не один дрался с "Колорадой" - там Шэнахан., Маккарти, Лапойнт, Кошур, Пушор, Молтби, Константинов за силовое воздействие отвечали
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Кеша
Поживем увидим. Первый раунд покажет . Дай Бог . Желаю Ларионову встретиться с Динамо в финале Запада.
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