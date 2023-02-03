Щитов о Мичкове: «Даже Радулов не ведет себя так с судьями. Такие выходки могут помешать ему в карьере, в Америке щепетильно относятся ко всем мелочам»

прокомментировал поведение в матче с «Витязем».

18-летний нападающий « » получил два малых штрафа подряд. Один из них был за оскорбление судей и неспортивное поведение.

– Я считаю такое поведение неприемлемым – высказываться в адрес судей, проявлять своеволие. Когда есть коллектив и авторитетный тренер, такое доносить до молодого игрока даже не надо, вне зависимости от его статуса – звездный он или нет. Даже Александр , эмоциональный человек и одна из главных звезд лиги, не ведет себя так с судьями.

Поведение Мичкова даст пищу для размышлений, а хоккей – это такой вид спорта, где все друг с другом общаются. Скауты тоже составят о нем определенное мнение, им интересно, как хоккеист ведет себя в коллективе. Такие выходки могут помешать Мичкову в карьере.

– То есть это может повлиять на выбор Мичкова на драфте НХЛ?

– Может. В Америке щепетильно относятся ко всем мелочам. Скауты ведут себя как разведчики, могут поговорить с партнерами по команде, персоналом.

– Такое отношение к Мичкову приводит к звездной болезни?

– Хотят раскрыть, вырастить игрока. В Америке много говорят и пишут о тех, кто подает надежды, но, возможно, у нас это делают не так. Могли сказать, чтобы Мичков играл, развивался и его никто не трогал. Но это может сработать неправильно.

Растить хоккеиста в таких тепличных условиях, как я считаю, только портить его. Не помню, чтобы Овечкин, Ковальчук или Малкин себя так вели. Еще интересно, что отца Мичкова сразу взяли в ХК «Сочи» на работу. Даже не припомню таких случаев.

Хоккей – мужская игра, и там надо быть самостоятельным, а подобное для меня даже дико. Судя по всему, и в коллективе отношение к этому парню не лучшее. В таком возрасте надо уже делать выводы. В Северной Америке уделяют большое внимание человеческим качествам, и там не нужен человек, который не может ужиться в коллективе. Там его сразу проверят на характер, – сказал бывший защитник « ».

Мичков сорвался на судей и привез два гола своей команде. Кажется, у нового Овечкина проблемы с поведением