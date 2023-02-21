Защитник «Адмирала» Уильямс: «Овечкин – как ребенок. Любит шутить, смеяться и играть в хоккей»

Защитник « » Колби Уильямс поделился мнением об Александре Овечкине.

– С Александром Овечкиным и другими звездами «Вашингтона» вы пересекались?

– Да, в тренировочном лагере и в том числе по ходу сезона. Мы тренировались вместе, общались, ходили на командный ужин. И это было невероятно, ведь в «Вашингтоне» столько звезд – Овечкин, Бэкстрем, Кузнецов, Карлсон, Орлов, Оши. Помню, когда был на первом своем тренинг-кэмпе после драфта и увидел этих ребят рядом с собой – это было просто невероятно.

– Говорят, что в общении Александр Овечкин простой парень, который не выглядит большой звездой.

– Овечкин – он как ребенок. Любит шутить, смеяться и играть в хоккей. И, конечно, он отличный парень. То, какую игру Овечкин показывает в своем возрасте, это просто невероятно. Очень интересно следить за его гонкой за рекордом Уэйна Гретцки, – сказал Уильямс.