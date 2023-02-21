Сергей Федотов: «Вашингтон» не попадет в плей-офф НХЛ, думаю»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Сергей Федотов Спорт-Экспресс Хоккей

Комментатор, эксперт и агент Сергей Федотов считает, что «Вашингтон» не попадет в плей-офф НХЛ

Команда с 62 очками занимает шестое место в Столичном дивизионе 

– На одном из прошлых эфиров Андрей Николишин объяснял, что возвращение Уилсона и Бэкстрема может стать определенной проблемой для «Вашингтона». Кажется, так и случилось?

– Да, есть такое дело. Еще в семье Овечкина произошло большое горе, это, безусловно, очень ударило по всей команде, учитывая, что значит Саша для раздевалки «Вашингтона». Очень показательно было, когда они пообещали обыграть «Каролину» в матче на открытом воздухе ради Сашки. К сожалению, не получилось.

«Вашингтон» вообще очень часто буксует в этом сезоне. Команда может выдать один великолепный матч, как, например, в гостевой встрече против «Бостона», когда они выиграли в основное время 2:1, а может выдать серию поражений. Я очень переживаю за этих ребят, но, думаю, они не попадут в плей-офф, – сказал Федотов.

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8 комментариев

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Сергей Орлов
Мнение глупого конспиролога подъехало.
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SergFed71
Да уж, все травмированные старички вернулись в состав и посыпались. Молодые норм тащили
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Александр Кудрявцев
Надеюсь что нагонит соперников
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Александр Кудрявцев
Ответ Данил Тармасинов
Круто, у Овечкина, Кузнецова и Орлова будет больше времени на подготовку к чемпионату мира, с партнерами по сборной России сконнектятся
😁😁😁😁
0
-1
-1
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vizaslayer
С такой не стабильной игрой в по сразу отлёт получат и всё.
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e1ther - e1ther
Не сыпь мне соль на рану,
Не говори навзрыд...
+6
-1
+5
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HockeyMan
Ответ Данил Тармасинов
Круто, у Овечкина, Кузнецова и Орлова будет больше времени на подготовку к чемпионату мира, с партнерами по сборной России сконнектятся
Юмор это не ваше))
+9
-1
+8
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Данил Тармасинов
Круто, у Овечкина, Кузнецова и Орлова будет больше времени на подготовку к чемпионату мира, с партнерами по сборной России сконнектятся
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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