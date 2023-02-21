Защитник «Витязя» Бусыгин оштрафован за силовой прием в матче с «Северсталью»

Теги Северсталь Витязь Ярослав Бусыгин Хоккей

Ярослав Бусыгин оштрафован по итогам матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:3).

Защитник «Витязя» сделал опасный силовой прием в конце второго периода.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Витязя» Ярослава Бусыгина по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении КХЛ.

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