Аскаров одержал 2 победы в АХЛ за 2 дня, отразив 83 броска из 87 и выиграв 2 серии буллитов. Во 2-й было 15 раундов, после 1-й – сделал жим лежа с воротами

одержал 2 победы в за 2 дня, отразив 83 броска из 87.

Вратарь « » сыграл в двух матчах против « » (2:1 Б, 45 сэйвов после 46 бросков и 4:3 Б, 38 сэйвов после 41 броска).

При этом если первая серия буллитов состояла всего из двух раундов, то вторая – из 15. Игроки «Эдмиралс» реализовали 3 попытки, «Айсхогс» – 2.

В 30 матчах сезона у 20-летнего вратаря стало 17 побед при 91,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,61.

Победу в первой серии Ярослав отпраздновал с помощью ворот, изобразив жим лежа.