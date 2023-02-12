Аскаров одержал 2 победы в АХЛ за 2 дня, отразив 83 броска из 87 и выиграв 2 серии буллитов. Во 2-й было 15 раундов, после 1-й – сделал жим лежа с воротами

Теги Нэшвилл НХЛ АХЛ Рокфорд Милуоки Ярослав Аскаров Хоккей

Ярослав Аскаров одержал 2 победы в АХЛ за 2 дня, отразив 83 броска из 87.

Вратарь «Милуоки» сыграл в двух матчах против «Рокфорда» (2:1 Б, 45 сэйвов после 46 бросков и 4:3 Б, 38 сэйвов после 41 броска). 

При этом если первая серия буллитов состояла всего из двух раундов, то вторая – из 15. Игроки «Эдмиралс» реализовали 3 попытки, «Айсхогс» – 2. 

В 30 матчах сезона у 20-летнего вратаря стало 17 побед при 91,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,61. 

Победу в первой серии Ярослав отпраздновал с помощью ворот, изобразив жим лежа.

1 комментарий

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Фёдор Кузнецов
Ещё и шоу сделал
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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