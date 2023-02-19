Аскаров одержал 5-ю подряд победу в АХЛ, отразив 25 из 26 бросков «Техаса»

одержал 5-ю подряд победу в , отразив 25 из 26 бросков « ».

20-летний вратарь « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Старс» (2:1).

В последних 5 матчах Аскаров одержал 5 побед, всего пропустив 7 шайб. В сезоне у него 19 побед в 32 матчах за фарм « » (91,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,5).

По числу выигранных матчей Ярослав делит 3-е место в лиге с Джоуи Даккором («Коачелла Вэлли»). Больше побед у Дастина Вульфа («Калгари Рэнглерс», 29) и Артура Шилова («Эбботсфорд», 21), вызванного в НХЛ «Ванкувером».