Аскаров одержал 5-ю подряд победу в АХЛ, отразив 25 из 26 бросков «Техаса»
Ярослав Аскаров одержал 5-ю подряд победу в АХЛ, отразив 25 из 26 бросков «Техаса».
20-летний вратарь «Милуоки» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Старс» (2:1).
В последних 5 матчах Аскаров одержал 5 побед, всего пропустив 7 шайб. В сезоне у него 19 побед в 32 матчах за фарм «Нэшвилла» (91,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,5).
По числу выигранных матчей Ярослав делит 3-е место в лиге с Джоуи Даккором («Коачелла Вэлли»). Больше побед у Дастина Вульфа («Калгари Рэнглерс», 29) и Артура Шилова («Эбботсфорд», 21), вызванного в НХЛ «Ванкувером».
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