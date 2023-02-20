Воронков подписал контракт с «Коламбусом», о переходе объявят после 1 мая («Матч ТВ»)

Нападающий « » близок к переходу в « ».

«Воронков уже давно подписал контракт, и «Коламбус» его ждет. Просто сейчас этот момент держат в тишине, а игрок будет объявлен на сайте «Блю Джекетс» после 1 мая, когда завершится его договор с «Ак Барсом».

Весь вопрос, будет ли Воронков играть в НХЛ – или ему придется пробиваться в лигу через АХЛ. Для этого нужно понять, есть ли пункт в его контракте, что в случае отправки в фарм‑клуб хоккеист имеет право вернуться в . Это пока неизвестно», – сказал « » источник, знакомый с ситуацией.

«Коламбус» выбрал форварда в четвертом раунде драфта НХЛ в 2019 году под общим 114-м номером. Со статистикой выступлений Воронкова можно ознакомиться здесь.