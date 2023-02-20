Воронков подписал контракт с «Коламбусом», о переходе объявят после 1 мая («Матч ТВ»)

Теги Ак Барс возможные переходы Коламбус НХЛ АХЛ КХЛ Матч ТВ Дмитрий Воронков Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков близок к переходу в «Коламбус».

«Воронков уже давно подписал контракт, и «Коламбус» его ждет. Просто сейчас этот момент держат в тишине, а игрок будет объявлен на сайте «Блю Джекетс» после 1 мая, когда завершится его договор с «Ак Барсом».

Весь вопрос, будет ли Воронков играть в НХЛ – или ему придется пробиваться в лигу через АХЛ. Для этого нужно понять, есть ли пункт в его контракте, что в случае отправки в фарм‑клуб хоккеист имеет право вернуться в КХЛ. Это пока неизвестно», – сказал «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

«Коламбус» выбрал форварда в четвертом раунде драфта НХЛ в 2019 году под общим 114-м номером. Со статистикой выступлений Воронкова можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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гилберт
Ответ Alex9999995
Надо порадоваться за Дмитрия!
Что то не получается.
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Огюст
Нужно ехать Воронкову и если Эта новость верна ,то правильно сделал, что подписал контракт с"Коламбусом " !
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ Китовик
Российское вторжение прям в Коламбус
Гавр уходит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марина Игнатьева
Помогли сохранить конфиденциальность
0
0
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37old
Ответ Анастасия Плинтусова
Круто,вернуться всегда успеет,пробовать всегда нужно и следовать за мечтой
Голый прагматизм. Закрепится, проявит, получит хороший контракт. Не закрепится, вернётся на хороший контракт поменьше чем мог бы быть в НХЛ, но лучше чем был.
+2
0
+2
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Quiet Space
очень сильно прибавил в этом году,так что отъезд логичен
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex9999995
Надо порадоваться за Дмитрия!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Китовик
Российское вторжение прям в Коламбус
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Патриот Родины ЗЗЗ
Расстался что-ли?
0
-8
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анастасия Плинтусова
Круто,вернуться всегда успеет,пробовать всегда нужно и следовать за мечтой
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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