Воронков о том, является ли плюсом перестройка в «Коламбусе»: «Да, сложнее было бы попасть в состав лидера. Если поеду, буду бороться до конца»

заявил, что размышляет о переходе в клуб НХЛ.

Ранее сообщалось, что нападающий « » продолжит карьеру в « » в следующем сезоне.

– Думаю об этом, но точно пока не решил.

– То, что «Коламбус» в состоянии перестройки, это плюс?

– Да, сложнее было бы попасть в состав лидера.

– Готовы пробиваться через АХЛ, как Марченко?

– Да, если поеду, то буду бороться до конца, – сказал Воронков.

«Блю Джекетс» выбрали форварда в четвертом раунде драфта НХЛ-2019 под общим 114-м номером.

Воронков набрал 23 (13+10) очка в 47 матчах текущего Фонбет чемпионата при среднем игровом времени 14:57.