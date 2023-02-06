Воронков о том, является ли плюсом перестройка в «Коламбусе»: «Да, сложнее было бы попасть в состав лидера. Если поеду, буду бороться до конца»

Теги Ак Барс Коламбус НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Дмитрий Воронков Хоккей

Дмитрий Воронков заявил, что размышляет о переходе в клуб НХЛ.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ак Барс» продолжит карьеру в «Коламбусе» в следующем сезоне.

– Думаю об этом, но точно пока не решил.

– То, что «Коламбус» в состоянии перестройки, это плюс?

– Да, сложнее было бы попасть в состав лидера.

– Готовы пробиваться через АХЛ, как Марченко?

– Да, если поеду, то буду бороться до конца, – сказал Воронков.

«Блю Джекетс» выбрали форварда в четвертом раунде драфта НХЛ-2019 под общим 114-м номером.

Воронков набрал 23 (13+10) очка в 47 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 14:57.

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