отреагировал на то, что Александр Овечкин достиг отметки в 802 шайбы в НХЛ.

Воспитанник хоккейного « » вышел на 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. На первом месте Уэйн Гретцки (894 гола).

«Поздравляю Александра Овечкина с этим достижением. Будем верить, что на такой сезон его вдохновил в том числе и наш летний матч!

Приятно, что человек, который связан с «Динамо», разрывает целую лигу и заставляет весь мир следить за своей игрой.

Верю, что он побьет рекорд Гретцки и станет лучшим снайпером », – сказал форвард футбольного «Динамо».