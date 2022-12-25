Тюкавин об Овечкине: «Приятно, что связанный с «Динамо» человек разрывает целую лигу. Верю, что он побьет рекорд Гретцки»

Теги Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин Уэйн Гретцки Динамо Москва НХЛ Динамо Константин Тюкавин Хоккей

Константин Тюкавин отреагировал на то, что Александр Овечкин достиг отметки в 802 шайбы в НХЛ.

Воспитанник хоккейного «Динамо» вышел на 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. На первом месте Уэйн Гретцки (894 гола).

«Поздравляю Александра Овечкина с этим достижением. Будем верить, что на такой сезон его вдохновил в том числе и наш летний матч!

Приятно, что человек, который связан с «Динамо», разрывает целую лигу и заставляет весь мир следить за своей игрой.

Верю, что он побьет рекорд Гретцки и станет лучшим снайпером НХЛ», – сказал форвард футбольного «Динамо».

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4 комментария

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tolstiy
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Ответ Дмитрий Тихонов
Ну Овечкину уже 37 лет и сложно будет ему побить рекорд Гретцки. Хотя это было бы здорово!
Там меньше 100 шайб, а играть ему ещё года 3-4 минимум на таком уровне- легко....
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Achilles 21
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не весь мир следить за ним, а только стран 5 где он более менее популярен
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PIT-BUL
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Не побьет он рекорд) ему просто не дадут, что вы как дети ))
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Дмитрий Тихонов
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Ну Овечкину уже 37 лет и сложно будет ему побить рекорд Гретцки. Хотя это было бы здорово!
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