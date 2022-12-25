Тюкавин об Овечкине: «Приятно, что связанный с «Динамо» человек разрывает целую лигу. Верю, что он побьет рекорд Гретцки»
Константин Тюкавин отреагировал на то, что Александр Овечкин достиг отметки в 802 шайбы в НХЛ.
Воспитанник хоккейного «Динамо» вышел на 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. На первом месте Уэйн Гретцки (894 гола).
«Поздравляю Александра Овечкина с этим достижением. Будем верить, что на такой сезон его вдохновил в том числе и наш летний матч!
Приятно, что человек, который связан с «Динамо», разрывает целую лигу и заставляет весь мир следить за своей игрой.
Верю, что он побьет рекорд Гретцки и станет лучшим снайпером НХЛ», – сказал форвард футбольного «Динамо».
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