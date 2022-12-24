Футбольное «Динамо» поздравило Овечкина с выходом на 2-е место в списке снайперов НХЛ, напомнив про гол «Амкалу»

Футбольное «Динамо» поздравило с выходом на 2-е место в списке снайперов .

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах. Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Сегодня ночью Саша Овечкин оформил очередной дубль за «Вашингтон Кэпиталс» и вышел на чистое второе место в списке снайперов в истории 🔝

Теперь у Ови на счету 802 шайбы в регулярном чемпионате НХЛ и один гол в футболе за московское «Динамо» 😉

Только вперед, Саша! Мы болеем за тебя 🤍💙» – говорится в сообщении клуба.

« » напомнило про гол Овечкина в товарищеском матче против « » (5:0). Матч состоялся в июне, Александр провел на поле 13 минут.