Где смотреть Металлург Мг – Салават Юлаев, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 26 февраля
В воскресенье, 26 февраля, сыграют Металлург Мг и Салават Юлаев в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
- Игра пройдет на стадионе «Арена-Металлург».
- Встречу будет в прямом эфире показывать KHL Prime.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Металлург – Салават Юлаев
- Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.
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