Лавиолетт о возвращении Овечкина в «Вашингтон»: «На этой неделе, надеюсь»

Питер Лавиолетт высказался о сроках возвращения форварда .

Россиянин покинул расположение клуба 14 февраля, а 15-го сообщил, что его отец Михаил ушел из жизни в возрасте 71 года.

«Надеюсь, он вернется на этой неделе. Я с ним не общался.

Посмотрим. Пока он разбирается с делами дома», – сказал главный тренер « ».

Питер Лавиолетт: «Овечкин – важная часть команды. Мы должны двигаться вперед, побеждать ради Алекса»