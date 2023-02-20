Лавиолетт о возвращении Овечкина в «Вашингтон»: «На этой неделе, надеюсь»
Питер Лавиолетт высказался о сроках возвращения форварда Александра Овечкина.
Россиянин покинул расположение клуба 14 февраля, а 15-го сообщил, что его отец Михаил ушел из жизни в возрасте 71 года.
«Надеюсь, он вернется на этой неделе. Я с ним не общался.
Посмотрим. Пока он разбирается с делами дома», – сказал главный тренер «Вашингтона».
Питер Лавиолетт: «Овечкин – важная часть команды. Мы должны двигаться вперед, побеждать ради Алекса»
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