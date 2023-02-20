Кожевников назвал Панарина лучшим после Овечкина россиянином в НХЛ: «Его игра впечатляет, он лидер. Без него «Рейнджерс» – совсем другая команда»

описал достоинства форварда «Рейнджерс» .

«Естественно, прямо сейчас лучший российский игрок в – это .

Но второй после него – это Панарин, он мне очень нравится. Он технически оснащенный парень, а его игра впечатляет.

Панарин – главная звезда «Рейнджерс», он лидер. Без него « » будут уже совсем другой командой», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Панарин расцвел после Матча звезд и обмена Тарасенко: теперь положил дубль «Ванкуверу»