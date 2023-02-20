Кожевников назвал Панарина лучшим после Овечкина россиянином в НХЛ: «Его игра впечатляет, он лидер. Без него «Рейнджерс» – совсем другая команда»

Теги Рейнджерс Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Кожевников Артемий Панарин Хоккей

Александр Кожевников описал достоинства форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Естественно, прямо сейчас лучший российский игрок в НХЛ – это Александр Овечкин.

Но второй после него – это Панарин, он мне очень нравится. Он технически оснащенный парень, а его игра впечатляет.

Панарин – главная звезда «Рейнджерс», он лидер. Без него «Рейнджерс» будут уже совсем другой командой», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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10 комментариев

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cr8psnrqyk
Ответ Blackoman 2.0
Без обид для Сани,но именно сейчас и за последние лет 5 он не лучший росигрок,как минимум Вася,Куч и Панара точно не хуже,а помне лучше Сани в этот период. Да и ещё большой вопрос, лучший ли он наш игрок,игравший когда либо в нхл ( по мне лучшим из наших является Фёдоров,игрок умевший абсолютно всё на льду )
Если б он в 37 лет был лучшим, это было б печально для рос хоккея
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Splin
Ответ Blackoman 2.0
Без обид для Сани,но именно сейчас и за последние лет 5 он не лучший росигрок,как минимум Вася,Куч и Панара точно не хуже,а помне лучше Сани в этот период. Да и ещё большой вопрос, лучший ли он наш игрок,игравший когда либо в нхл ( по мне лучшим из наших является Фёдоров,игрок умевший абсолютно всё на льду )
Федоров скорей самый универсальный, и не только среди Российских. Вообще в истории НХЛ.
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Maxim Shumov
Малкин, собравший всё кроме Селке и Ришара - как всегда в пролёте
0
-1
-1
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J-12
без вопросов лучшие сейчас это Кучеров и Капризов, это те игроки которые играли бы и у канадцев в сборной ( голкиперов не беру в расчёт)
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antistar-Z
Откуда взялся Кожева? Были же на спорце ломовейшие эксперты в хоккее, называется. Паук, например.
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Игорь Васильев
А Кучеров так, погулять вышел
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antistar-Z
Ответ vizaslayer
А Каприз не ?
Он ещё не знает о его существовании)))
+3
-1
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Blackoman 2.0
Без обид для Сани,но именно сейчас и за последние лет 5 он не лучший росигрок,как минимум Вася,Куч и Панара точно не хуже,а помне лучше Сани в этот период. Да и ещё большой вопрос, лучший ли он наш игрок,игравший когда либо в нхл ( по мне лучшим из наших является Фёдоров,игрок умевший абсолютно всё на льду )
+3
0
+3
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Эдуард Элверс
Капризов и Кучеров?
+2
0
+2
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vizaslayer
А Каприз не ?
+1
-1
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