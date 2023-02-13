Александр Кожевников: «Трактор» может дойти до финала, если попадет в плей-офф. Кто-то считает команду слабой, но там хороший подбор игроков»
Александр Кожевников считает, что «Трактор» может дойти до финала Кубка Гагарина.
«В этом сезоне может быть сенсация. Если брать Восток, то шанс есть. Там может «выстрелить» «Адмирал», но у них скамейка маленькая, которой и не хватит. Так часто и бывает. Травмы будут обязательно, потому что будет сече. Не думаю, что они дойдут до финала.
Кто может дойти до финала Кубка Гагарина? «Трактор» может, если попадет в плей-офф. Кто-то считает команду слабой, но там хороший подбор игроков. Челябинск может дойти до финала», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
В 63 матчах Фонбет чемпионата КХЛ «Трактор» набрал 64 очка и занимает 9-е место в Восточной конференции. От 8-й строчки, дающей путевку в плей-офф, команда отстает на одно очко.
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