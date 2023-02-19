Кожевников об ИИХФ: «Фазель развивал хоккей, вкладывал душу. А сейчас там одни подлецы. Приспешники, у которых нет совести»

поделился мнением о бывшем главе ИИХФ Рене Фазеле.

– Что я могу сказать насчет критики в адрес Фазеля? Собака лает, караван идет. Он нормальный мужик, который отвечал за свои слова. Жалко, что таких людей мало.

– Фазеля сейчас не хватает в ИИХФ?

– Таких людей не хватает. Смелый мужик, который не отказывается от своих слов. Самое главное – у него совесть чиста перед самим собой. Ему не надо было перед кем-то отчитываться.

много что сделал и развивал хоккей, вкладывал душу. А сейчас там одни подлецы. Это приспешники, у которых нет совести, – заявил двукратный олимпийский чемпион.

У Рене Фазеля есть паспорт РФ и яблочный бизнес с Геннадием Тимченко! Удивительная пенсия экс-босса хоккея