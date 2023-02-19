Кожевников об ИИХФ: «Фазель развивал хоккей, вкладывал душу. А сейчас там одни подлецы. Приспешники, у которых нет совести»
Александр Кожевников поделился мнением о бывшем главе ИИХФ Рене Фазеле.
– Что я могу сказать насчет критики в адрес Фазеля? Собака лает, караван идет. Он нормальный мужик, который отвечал за свои слова. Жалко, что таких людей мало.
– Фазеля сейчас не хватает в ИИХФ?
– Таких людей не хватает. Смелый мужик, который не отказывается от своих слов. Самое главное – у него совесть чиста перед самим собой. Ему не надо было перед кем-то отчитываться.
Фазель много что сделал и развивал хоккей, вкладывал душу. А сейчас там одни подлецы. Это приспешники, у которых нет совести, – заявил двукратный олимпийский чемпион.
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