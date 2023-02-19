Кожевников об ИИХФ: «Фазель развивал хоккей, вкладывал душу. А сейчас там одни подлецы. Приспешники, у которых нет совести»

Теги ИИХФ Рене Фазель Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников поделился мнением о бывшем главе ИИХФ Рене Фазеле.

– Что я могу сказать насчет критики в адрес Фазеля? Собака лает, караван идет. Он нормальный мужик, который отвечал за свои слова. Жалко, что таких людей мало.

– Фазеля сейчас не хватает в ИИХФ?

– Таких людей не хватает. Смелый мужик, который не отказывается от своих слов. Самое главное – у него совесть чиста перед самим собой. Ему не надо было перед кем-то отчитываться.

Фазель много что сделал и развивал хоккей, вкладывал душу. А сейчас там одни подлецы. Это приспешники, у которых нет совести, – заявил двукратный олимпийский чемпион.

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9 комментариев

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Stucker
Что можно сказать с уверенностью после 23 лет уничтожения страны, это когда чинуши и лизоблюды типа кожевы кого-то называют негодяями, а кого-то хвалят, то всё с точностью наоборот.
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Ivan Petrov
Сказал Кожевников, попивая сидр.
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Санитар-волк
От денег из россии фазель точно не отказывался, всегда был в нужной фазе.
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lus
Фазель намек понял. Дядя Саша, ящик кальвадоса уже в пути.
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andrej shabanov
Ответ vvl
Подлец конечно же фазель, это ипонятно всему спортивному миру.
Фазель топ, а подлец Тардиф!
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vvl
Подлец конечно же фазель, это ипонятно всему спортивному миру.
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PolarBear
Фазель , кстати, рекордсмен по пребыванию на посту президента ИИИХФ . Дольше всех занимал этот пост. Интересно , не вычеркнут его имя теперь из всех источников , музеев и справочников ?
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oberkorn
То есть это не коррупция? Все ясно. Кому то можно больше других
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Валентина Николаевна
Фазель - яблочный Король
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+9
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