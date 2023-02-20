определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан («Ак Барс»), одержавший 4 победы в 4 матчах недели. Он отразил 96,30% бросков при кэффициенте надежности 1,25. В матчах с «Адмиралом» (3:0) и «Амуром» (4:0) Мифтахов сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал (« »), набравший 4 (3+1) очка в 3 играх. Хохлов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». В игре с «Металлургом» (4:2) он сделал первый хет-трик в карьере. На его счету также 1 силовой прием и 5 заблокированных бросков.

Лучшим нападающим признан Дмитрий Воронков (« »). Он набрал 6 (4+2) баллов в 4 играх. Воронков не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+7». В матче с «Амуром» (4:0) он стал автором победной шайбы. На его счету также 2 силовых приема и 6 заблокированных бросков.