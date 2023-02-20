Форвард «Ак Барса» Воронков дисквалифицирован на один матч за повторную драку

Нападающий « » Дмитрий Воронков дисквалифицирован на один матч за повторную драку.

«В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ за повторную драку в сезоне нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков получает одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф», – говорится на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.

Напомним, в матче « » – «Ак Барс» на льду возникла стычка. В середине первого периода форвард хабаровского клуба Вячеслав Грецкий жестко встретил защитника команды из Казани Дмитрия Юдина локтем в голову. Защитник покинул площадку, а на льду вспыхнула потасовка.

За партнера по команде вступились и Александр Радулов. В итоге Воронков подрался с Грецким.