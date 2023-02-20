Форвард «Ак Барса» Воронков дисквалифицирован на один матч за повторную драку

Теги Ак Барс Амур дисквалификации драки видео КХЛ Дмитрий Воронков Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков дисквалифицирован на один матч за повторную драку.

«В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ за повторную драку в сезоне нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков получает одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф», – говорится на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.

Напомним, в матче «Амур» – «Ак Барс» на льду возникла стычка. В середине первого периода форвард хабаровского клуба Вячеслав Грецкий жестко встретил защитника команды из Казани Дмитрия Юдина локтем в голову. Защитник покинул площадку, а на льду вспыхнула потасовка.

За партнера по команде вступились Дмитрий Воронков и Александр Радулов. В итоге Воронков подрался с Грецким.

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4 комментария

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marshal .masha
Ответ Said Saidov
Тем более, там и драки как таковой не было.
Судьи вообще клоуны. Вторая потасовка в игре игрока Амура с Хафизуллиным была даже больше похоже на драку, с рассечением у Хафизуллина, а они тут нарисовали 5 минут, а там просто грубость.
+2
0
+2
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Said Saidov
Ответ ildaron017
Пора уже полностью исключать это правило , бестолковое!
Тем более, там и драки как таковой не было.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
el shaarawy92
Дурацкое правило
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ildaron017
Пора уже полностью исключать это правило , бестолковое!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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