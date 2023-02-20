Квартальнов и «Спартак» договорились о контракте на следующий сезон («СЭ»)
Дмитрий Квартальнов и «Спартак» договорились о контракте на следующий сезон.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», 56-летний специалист должен стать новым главным тренером команды.
Квартальнов ранее возглавлял «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».
С ЦСКА он стал чемпионом России в сезоне-2014/15, а также три раза выигрывал Кубок Континента (2014/15, 2015/16 и 2016/17).
Напомним, «Спартак» начинал сезон-2022/23 под руководством тренера Бориса Миронова. Его сменил Игорь Гришин, который ушел в отставку в феврале. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Заварухин.
Посмотрим, что выйдет из этого.