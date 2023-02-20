Квартальнов и «Спартак» договорились о контракте на следующий сезон («СЭ»)

Теги Спартак Дмитрий Квартальнов Алексей Заварухин КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Квартальнов и «Спартак» договорились о контракте на следующий сезон. 

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 56-летний специалист должен стать новым главным тренером команды.

Квартальнов ранее возглавлял «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».

С ЦСКА он стал чемпионом России в сезоне-2014/15, а также три раза выигрывал Кубок Континента (2014/15, 2015/16 и 2016/17).

Напомним, «Спартак» начинал сезон-2022/23 под руководством тренера Бориса Миронова. Его сменил Игорь Гришин, который ушел в отставку в феврале. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Заварухин.

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17 комментариев

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LanSER
Хороший вариант для растущей команды. Для топа не очень было бы. А Квартальнов до крепкого середняка Спартак дотащит, а потом можно и "усилить" ТШ.
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mehsoft
Ответ srs
Зачем ромбику квадрат
Квадрат - частный случай ромба)
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alklimov2018
Хохлачев в поисках новой команды?:)
+1
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+1
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Ми Ша
Квартальнов? Обстоятельства сложились так что клуб и тренер … договорились. Ещё пару лет назад это трудно было представить. Удачи
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Иван Правспарт
Ответ Andy
30 лет без успехов и все руководство виновато?)
Именно так тут кто ответственен за организацию всего хоккейного хозяйства московского Спартака а я понимаю это руководство в первую очередь именно так 30 лет равнодушно бестолковые неграмотные люди а то действительно болит за Спартак.,. Хотя не знаю надо ли вам это
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-1
-1
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srs
Ответ 5kywn5cddd
Зачем это Квартальному? Но интересно посмотреть…)
Зачем ромбику квадрат
+2
-1
+1
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Andy
Ответ Иван Правспарт
Спартак команда моего сердца, но с приходом квартального я боюсь ничего не изменится есть вопрос в организации руководства . На память приходит : а вы друзья как не садитесь.... А посадить вас надо всех 😃❤️😃
30 лет без успехов и все руководство виновато?)
0
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ЧакЧак
Дыняки вперед за полководцем !
+2
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+2
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Andy
Ответ 5kywn5cddd
Зачем это Квартальному? Но интересно посмотреть…)
Скучно дома сидеть.
+3
0
+3
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Andy
Ответ KSA1985
Квартальнов доказал ещё по Ярославлю. Он сделал всё возможное в то время. Особенно в свой первый сезон, когда львиная доля команды была "сырой" и необкатанной молодёжью. Одним словом, тогда выжал по максимуму.
А че тогда его выгнали то?))
+2
-1
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KSA1985
Ответ Said Saidov
Наконец то взял команду своего уровня. Соболезную спартачам. Могли бы и нормального тренера пригласить.
Квартальнов доказал ещё по Ярославлю. Он сделал всё возможное в то время. Особенно в свой первый сезон, когда львиная доля команды была "сырой" и необкатанной молодёжью. Одним словом, тогда выжал по максимуму.
+3
-4
-1
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Иван Правспарт
Спартак команда моего сердца, но с приходом квартального я боюсь ничего не изменится есть вопрос в организации руководства . На память приходит : а вы друзья как не садитесь.... А посадить вас надо всех 😃❤️😃
+1
-1
0
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Said Saidov
Наконец то взял команду своего уровня. Соболезную спартачам. Могли бы и нормального тренера пригласить.
+3
-3
0
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ФКСМ..ХКСЮ
Для Спартака отличный вариант. Молодёжь шанс получит.
Посмотрим, что выйдет из этого.
+6
-1
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Дмитрий Мерцалов
Отличная новость, надеюсь сможет сделать команду уровня Знарка✊👍
+2
-2
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5kywn5cddd
Зачем это Квартальному? Но интересно посмотреть…)
+2
-2
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Кот Ученый
ураааа если подпишут еще грецки и Роналду то выиграют вообще все
+8
-6
+2
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