Ротенберг о голах Грошева в ВХЛ: «Ничем не хуже хайлайтов НХЛ. Эти моменты можно показывать детям»

Теги СКА НХЛ КХЛ СКА-Нева ВХЛ Роман Ротенберг Максим Грошев Хоккей

Роман Ротенберг оценил игру форварда системы СКА Максима Грошева.

Максим Грошев блистал в недавнем матче за «СКА-Неву» в ВХЛ. Насколько реально увидеть его в плей-офф КХЛ?

– Я смотрел матч против петербургского «Динамо». Важно, что в такой момент, когда нужно побеждать как в седьмой игре плей-офф, он забил такие голы. Взял на себя ответственность, обыгрывал один в один. Эти моменты можно показывать детям. Это ничем не хуже хайлайтов НХЛ, которые мы все смотрим и учимся каждый день.

Все возможно и зависит от него самого. У нас все в обойме. Будет сбор для ребят, которые находятся вне состава. Будет серьезная конкуренция между всеми хоккеистами. Максим, как и все остальные ребята, – в обойме.

Мы смотрим по факту и по ситуации. Важны не только голы. Важно, чтобы хоккеист умел играть и в обороне, и в средней зоне, и тактически правильно. Он сделал серьезную заявку. Мы на него рассчитываем. Он в обойме с первой тренировки.

Есть определенные вещи, которые нужно подкорректировать в подготовке. Улучшим это вместе с тренерским штабом. Верим в него и остальных наших ребят, – сказал главный тренер СКА.

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4 комментария

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vladimirmonomah
Ну забил действительно здорово
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Ответ iron_m
Никого. Он сознательно издевается над терпилами. Отлично получается!
В том и дело, что он это абсолютно серьёзно говорит. Болеет, видимо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
iron_m
Ответ Сергей Орлов
Хуже. Ты кого обмануть пытаешься?
Никого. Он сознательно издевается над терпилами. Отлично получается!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Хуже. Ты кого обмануть пытаешься?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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