Ротенберг о голах Грошева в ВХЛ: «Ничем не хуже хайлайтов НХЛ. Эти моменты можно показывать детям»

оценил игру форварда системы СКА Максима Грошева.

– блистал в недавнем матче за «СКА-Неву» в . Насколько реально увидеть его в плей-офф ?

– Я смотрел матч против петербургского «Динамо». Важно, что в такой момент, когда нужно побеждать как в седьмой игре плей-офф, он забил такие голы. Взял на себя ответственность, обыгрывал один в один. Эти моменты можно показывать детям. Это ничем не хуже хайлайтов , которые мы все смотрим и учимся каждый день.

Все возможно и зависит от него самого. У нас все в обойме. Будет сбор для ребят, которые находятся вне состава. Будет серьезная конкуренция между всеми хоккеистами. Максим, как и все остальные ребята, – в обойме.

Мы смотрим по факту и по ситуации. Важны не только голы. Важно, чтобы хоккеист умел играть и в обороне, и в средней зоне, и тактически правильно. Он сделал серьезную заявку. Мы на него рассчитываем. Он в обойме с первой тренировки.

Есть определенные вещи, которые нужно подкорректировать в подготовке. Улучшим это вместе с тренерским штабом. Верим в него и остальных наших ребят, – сказал главный тренер СКА.