Ожиганов после 4:1 с «Трактором»: «Моя игра мне не понравилась. Последние матчи многое получалось, но сегодня собой недоволен»

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Игорь Ожиганов сообщил, что не удовлетворен своей игрой в матче с «Трактором» (4:1).

– Победа – всегда положительный результат, матчем удовлетворен. Но моя игра мне сегодня не понравилась. Последние матчи играл хорошо, многое получалось, но сегодня собой недоволен.

 А как оцениваете форму команды перед началом плей‑офф?

– Всегда есть над чем работать. Думаю, к плей-офф улучшим определенные вещи в защите и атаке. Мы идем в правильном направлении.

– В Ледовом сегодня аншлаг. Зрителей даже больше, чем вмещает в себя арена. В плей-офф будет так же?

– Сегодня выходной день, была полная арена. На играх плей-офф будет такая же обстановка, в Питере с этим проблем нет. Наши болельщики поддерживают нас и гонят вперед, – сказал защитник СКА.

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