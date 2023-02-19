Ожиганов после 4:1 с «Трактором»: «Моя игра мне не понравилась. Последние матчи многое получалось, но сегодня собой недоволен»

сообщил, что не удовлетворен своей игрой в матче с « » (4:1).

– Победа – всегда положительный результат, матчем удовлетворен. Но моя игра мне сегодня не понравилась. Последние матчи играл хорошо, многое получалось, но сегодня собой недоволен.

– А как оцениваете форму команды перед началом плей‑офф?

– Всегда есть над чем работать. Думаю, к плей-офф улучшим определенные вещи в защите и атаке. Мы идем в правильном направлении.

– В Ледовом сегодня аншлаг. Зрителей даже больше, чем вмещает в себя арена. В плей-офф будет так же?

– Сегодня выходной день, была полная арена. На играх плей-офф будет такая же обстановка, в Питере с этим проблем нет. Наши болельщики поддерживают нас и гонят вперед, – сказал защитник .