Юрий Карандин: «Дерби Татарстана – идеальная кубковая сетка для «Ак Барса» на старте»

Теги Ак Барс Нефтехимик Амур Зинэтула Билялетдинов Вячеслав Войнов Александр Радулов КХЛ Юрий Карандин Вадим Шипачев Ярослав Лихачев Сергей Дубакин Никита Гребенкин Хоккей

Юрий Карандин поделился мыслями о борьбе за плей-офф на Востоке.

– В начале февраля вы говорили о том, что «Амур» обречен стать аутсайдером кубковой гонки – и, похоже, оказались правы...

– К сожалению, прав. С одной стороны, рассчитывал на рекорд КХЛ, когда все четыре клуба нашего региона – «Сибирь», «Авангард», «Адмирал» и «Амур» – вышли был в плей-офф. С другой стороны, много десятилетий слежу за нашей спецификой и понимал, что у «Амура» на финише сезона, когда силы на исходе, самое тяжелое расписание. Даже у «Адмирала» не было трех турне на Запад во второй половине зимы, а «Амур» их получил.

Честно говоря, на этом фоне предполагал, что Хабаровск затормозит уже в спаренных встречах с «Автомобилистом», но на сверхусилиях «Амур» эти игры прошел и даже вышел на восьмое место в конференции. Но дальше были две игры с «Ак Барсом». Для меня даже одно очко Хабаровска в серии с лидером конференции стало бы большим сюрпризом.

– Почему?

– Посмотрите на составы команд. Ну как на финише сезона, когда все в тонусе, Гребенкин, Лихачев и Дубакин могут пройти Радулова, Шипачева и Войнова, да еще под руководством лучшего тренера Востока Зинэтулы Билялетдинова?! Класс команд при всем уважении к Хабаровску совершенно разный.

– Но «Ак Барс» с Билялетдиновым в этом сезоне как-то проиграл.

– Да, но в Хабаровске «Ак Барс» был сверхмотивирован. Звезды клуба прекрасно понимали, что две победы в общем-то освобождают их от повторного полета на Дальний Восток в первом раунде плей-офф. Для «Ак Барса», учитывая его долгосрочные кубковые планы, было очень важно убрать тяжелые перелеты на старте.

Другой фактор – эти две победы могут принести «Ак Барсу» в соперники в первом круге соседей из «Нефтехимика». Дерби Татарстана для Казани – это идеальная кубковая сетка на старте.

– «Нефтехимик» теперь явный фаворит в борьбе за последнюю путевку в плей-офф на Востоке?

– На мой взгляд, да. Во-первых, у Нижнекамска два-три очка в запасе по сравнению с «Трактором» и «Амуром». Во-вторых, у клуба наименее тяжелый календарь – домашние матчи с «Сочи» и «Куньлунем», плюс нестабильная «Магнитка». Две победы гарантируют «Нефтехимику» плей-офф, так что план «Ак Барса», вероятно, сработает, – сказал почетный вице-президент ФХР.

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1 комментарий

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Dok.Polet
Интересное высказывание " Две победы гарантируют «Нефтехимику» плей-офф, так что план «Ак Барса», вероятно, сработает". Не думаю, что Ак Барс , что-то планировал. Та в середине таблицы такой сейчас фарш, что планировать сетку ПО не возможно, как невозможно сказать. Магнитка начала подготовку к ПО, поэтому ее лихорадит или же у них там, что-то внутри команд ? А выйти на нее до финала Востока не очень хочется. Так же и Ава, которую тоже не поймешь, такое ощущение, что они хотят играть с нами тоже до финала.
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