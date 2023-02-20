Юрий Карандин поделился мыслями о борьбе за плей-офф на Востоке.

– В начале февраля вы говорили о том, что «Амур» обречен стать аутсайдером кубковой гонки – и, похоже, оказались правы...

– К сожалению, прав. С одной стороны, рассчитывал на рекорд , когда все четыре клуба нашего региона – «Сибирь», «Авангард», «Адмирал» и «Амур» – вышли был в плей-офф. С другой стороны, много десятилетий слежу за нашей спецификой и понимал, что у « » на финише сезона, когда силы на исходе, самое тяжелое расписание. Даже у «Адмирала» не было трех турне на Запад во второй половине зимы, а «Амур» их получил.

Честно говоря, на этом фоне предполагал, что Хабаровск затормозит уже в спаренных встречах с «Автомобилистом», но на сверхусилиях «Амур» эти игры прошел и даже вышел на восьмое место в конференции. Но дальше были две игры с « ». Для меня даже одно очко Хабаровска в серии с лидером конференции стало бы большим сюрпризом.

– Почему?

– Посмотрите на составы команд. Ну как на финише сезона, когда все в тонусе, Гребенкин, Лихачев и могут пройти , Шипачева и Войнова, да еще под руководством лучшего тренера Востока Зинэтулы Билялетдинова?! Класс команд при всем уважении к Хабаровску совершенно разный.

– Но «Ак Барс» с Билялетдиновым в этом сезоне как-то проиграл.

– Да, но в Хабаровске «Ак Барс» был сверхмотивирован. Звезды клуба прекрасно понимали, что две победы в общем-то освобождают их от повторного полета на Дальний Восток в первом раунде плей-офф. Для «Ак Барса», учитывая его долгосрочные кубковые планы, было очень важно убрать тяжелые перелеты на старте.

Другой фактор – эти две победы могут принести «Ак Барсу» в соперники в первом круге соседей из «Нефтехимика». Дерби Татарстана для Казани – это идеальная кубковая сетка на старте.

– «Нефтехимик» теперь явный фаворит в борьбе за последнюю путевку в плей-офф на Востоке?

– На мой взгляд, да. Во-первых, у Нижнекамска два-три очка в запасе по сравнению с «Трактором» и «Амуром». Во-вторых, у клуба наименее тяжелый календарь – домашние матчи с «Сочи» и «Куньлунем», плюс нестабильная «Магнитка». Две победы гарантируют «Нефтехимику» плей-офф, так что план «Ак Барса», вероятно, сработает, – сказал почетный вице-президент ФХР.