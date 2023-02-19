51-летний Ягр забил 1100-й гол в карьере
Яромир Ягр обновил свой рекорд по голам.
51-летний нападающий «Кладно» забросил шайбу в матче чемпионата Чехии против клуба «Оломоуц».
Этот гол стал 1100-м для Ягра в ведущих профессиональных лигах с учетом плей-офф, а также в рамках международных турниров.
Ягр забил 844 гола в НХЛ, 108 шайб – в чемпионатах Чехословакии и Чехии, 93 гола – в Суперлиге и КХЛ, 55 голов – за сборные Чехословакии и Чехии.
Напомним, ранее стало известно, что Ягр превзошел рекорд Уэйна Гретцки по голам (1098) с учетом профессиональных лиг и матчей за сборную. По подсчетам iSport.cz, в топ-5 также входят Горди Хоу (1074 шайбы), Бобби Халл (1030) и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (994). За ними следуют Теему Селянне (887) и Эрик Кюнхакль (873).
В текущем сезоне Ягр набрал 12 (4+8) очков в 22 матчах чемпионата Чехии.
Феномен. .
Здоровья Вам, мистер Ягр и низкий поклон!
Живет там 100 тысяч человек, примерно соответствует г. Видное.
Трудновато будет Овечкину его догнать.
Невероятно!