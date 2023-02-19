51-летний Ягр забил 1100-й гол в карьере

Яромир Ягр обновил свой рекорд по голам.

51-летний нападающий «Кладно» забросил шайбу в матче чемпионата Чехии против клуба «Оломоуц».

Этот гол стал 1100-м для Ягра в ведущих профессиональных лигах с учетом плей-офф, а также в рамках международных турниров.

Ягр забил 844 гола в НХЛ, 108 шайб – в чемпионатах Чехословакии и Чехии, 93 гола – в Суперлиге и КХЛ, 55 голов – за сборные Чехословакии и Чехии.

Напомним, ранее стало известно, что Ягр превзошел рекорд Уэйна Гретцки по голам (1098) с учетом профессиональных лиг и матчей за сборную. По подсчетам iSport.cz, в топ-5 также входят Горди Хоу (1074 шайбы), Бобби Халл (1030) и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (994). За ними следуют Теему Селянне (887) и Эрик Кюнхакль (873).

В текущем сезоне Ягр набрал 12 (4+8) очков в 22 матчах чемпионата Чехии.