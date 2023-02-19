51-летний Ягр забил 1100-й гол в карьере

Теги Яромир Ягр Сборная Чехии по хоккею НХЛ чемпионат Чехии КХЛ рекорды Кладно Хоккей

Яромир Ягр обновил свой рекорд по голам.

51-летний нападающий «Кладно» забросил шайбу в матче чемпионата Чехии против клуба «Оломоуц».

Этот гол стал 1100-м для Ягра в ведущих профессиональных лигах с учетом плей-офф, а также в рамках международных турниров.

Ягр забил 844 гола в НХЛ, 108 шайб – в чемпионатах Чехословакии и Чехии, 93 гола – в Суперлиге и КХЛ, 55 голов – за сборные Чехословакии и Чехии. 

Напомним, ранее стало известно, что Ягр превзошел рекорд Уэйна Гретцки по голам (1098) с учетом профессиональных лиг и матчей за сборную. По подсчетам iSport.cz, в топ-5 также входят Горди Хоу (1074 шайбы), Бобби Халл (1030) и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (994). За ними следуют Теему Селянне (887) и Эрик Кюнхакль (873).

В текущем сезоне Ягр набрал 12 (4+8) очков в 22 матчах чемпионата Чехии.

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21 комментарий

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Melnikov1968
После Ягра, огромное уважение вызывает Эрик Кюнхакль. Помню его связку с Гердтом Трунчка.
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Алексей Матыгин
Яромир не стареет)
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crblx
Ответ suharito
где-то половина населения моего города - Колпино (пригород СПБ) - деревня блин))
как у вас дела с хоккеем?)
+1
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Великий Алонсо
Алонсо в 51 год сравняется по количеству титулов с Шумахером.
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suharito
Ответ Mephi027
Оломоуцу забил? Не знал, что там есть клуб. Был я в Оломоуце осенью 2017... Там прикольный паб с пивным паровозиком в центре города. Живет там 100 тысяч человек, примерно соответствует г. Видное. Трудновато будет Овечкину его догнать.
где-то половина населения моего города - Колпино (пригород СПБ) - деревня блин))
0
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-2
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suharito
Ответ Altim
Он ещё в Чехословакии играл?) жесть)
мой идол! ютуб пользователи поймут)
0
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Ярик01
Ответ Mephi027
Оломоуцу забил? Не знал, что там есть клуб. Был я в Оломоуце осенью 2017... Там прикольный паб с пивным паровозиком в центре города. Живет там 100 тысяч человек, примерно соответствует г. Видное. Трудновато будет Овечкину его догнать.
Достаточно известный клуб, хотя бы тем, что Крейчи туда на год уезжал в прошлом сезоне.
+2
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Supep
Как он это делает? Абсолютный кумир всех любителей хоккея мира уже в 4х десятилетиях!
Феномен. .
Здоровья Вам, мистер Ягр и низкий поклон!
+3
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Пугливый Кот
Ответ Altim
Он ещё в Чехословакии играл?) жесть)
Капец. Хотел написать "сколько тебе лет", но понял, что будет по -хамски. Да играл. Я его за сборную ЧСФР видел. На приз Известий.
+6
-1
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hazowsky
Ответ Arty K.
В пятьдесят. Один. Год. Невероятно!
Ну некоторые хоккейные легенды в 70+ забивают)
+29
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Сергей Орлов
Ответ Dmitry Kanev
Чемпионат Чехословакии... Капетс...
Легендарный мужик)
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Соль.
Невероятный
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Fenek
Ну тут только восхищение!
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rb_10
Перспективный игрок. Пора на драфт выставляться)
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Konstantin_ZV
вечно молодой
0
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Altim
Он ещё в Чехословакии играл?) жесть)
+59
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Mephi027
Оломоуцу забил? Не знал, что там есть клуб. Был я в Оломоуце осенью 2017... Там прикольный паб с пивным паровозиком в центре города.

Живет там 100 тысяч человек, примерно соответствует г. Видное.

Трудновато будет Овечкину его догнать.
+2
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Ljorke
Ягр велик!
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Arty K.
В пятьдесят. Один. Год.
Невероятно!
+29
0
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Dmitry Kanev
Чемпионат Чехословакии... Капетс...
+15
0
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Rahym Hommadow
Легенда что здесь сказать просто КОСМОС
+24
-1
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