Ткачев стал 4-м игроком в истории «Авангарда», набравшим 50+ очков за одну регулярку КХЛ

Нападающий «Авангарда» преодолел отметку в 50 очков в сезоне.

Форвард сделал дубль в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против СКА (5:4).

Теперь на его счету 51 (22+29) балл в 58 играх нынешнего сезона.

Ткачев стал четвертым игроком в истории « », который смог набрать 50 или более очков в одном регулярном чемпионате КХЛ.

Ранее это удалось (61 (31+30) очко в 51 матче сезона-2010/11), (56 (25+31) очков в 60 играх сезона-2014/15) и (53 (25+28) очка в 55 матчах сезона-2008/09 и 50 (19+31) очков в 49 играх сезона-2010/11).