Ткачев стал 4-м игроком в истории «Авангарда», набравшим 50+ очков за одну регулярку КХЛ

Теги Авангард Денис Паршин Яромир Ягр КХЛ рекорды Роман Червенка Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев преодолел отметку в 50 очков в сезоне.

Форвард сделал дубль в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против СКА (5:4).

Теперь на его счету 51 (22+29) балл в 58 играх нынешнего сезона.

Ткачев стал четвертым игроком в истории «Авангарда», который смог набрать 50 или более очков в одном регулярном чемпионате КХЛ.

Ранее это удалось Роману Червенке (61 (31+30) очко в 51 матче сезона-2010/11), Денису Паршину (56 (25+31) очков в 60 играх сезона-2014/15) и Яромиру Ягру (53 (25+28) очка в 55 матчах сезона-2008/09 и 50 (19+31) очков в 49 играх сезона-2010/11).

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2 комментария

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Andrej Immel
Молодчик .
Продолжай в том же духе !!!
+2
0
+2
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86hc6k2gdg
Ткач прям в полном
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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