Ткачев стал 4-м игроком в истории «Авангарда», набравшим 50+ очков за одну регулярку КХЛ
Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев преодолел отметку в 50 очков в сезоне.
Форвард сделал дубль в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против СКА (5:4).
Теперь на его счету 51 (22+29) балл в 58 играх нынешнего сезона.
Ткачев стал четвертым игроком в истории «Авангарда», который смог набрать 50 или более очков в одном регулярном чемпионате КХЛ.
Ранее это удалось Роману Червенке (61 (31+30) очко в 51 матче сезона-2010/11), Денису Паршину (56 (25+31) очков в 60 играх сезона-2014/15) и Яромиру Ягру (53 (25+28) очка в 55 матчах сезона-2008/09 и 50 (19+31) очков в 49 играх сезона-2010/11).
Продолжай в том же духе !!!