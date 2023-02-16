Макдэвид набрал 99 очков за 55 матчей сезона. Это 6-й результат за последние 30 лет

Коннор Макдэвид сделал две передачи в матче с «Детройтом» (4:5 Б).

Теперь на счету нападающего « » 99 (42+57) очков в 55 играх регулярного чемпионата. Это шестой результат в с сезона-1992/93.

За последние 30 лет не менее 98 очков за первые 55 матчей сезона набирали (147 баллов в сезоне-1992/93 и 131 очко в сезоне-1995/96), (104 балла в сезоне-2020/21 и 99 очков в сезоне-2022/23), (103 балла в сезоне-1995/96), Пэт Лафонтен (100 очков в сезоне-1992/93) и Уэйн Гретцки (98 балов в сезоне-1993/94).