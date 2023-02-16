Макдэвид набрал 99 очков за 55 матчей сезона. Это 6-й результат за последние 30 лет

Теги Эдмонтон Яромир Ягр Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Пэт Лафонтен Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид сделал две передачи в матче с «Детройтом» (4:5 Б).

Теперь на счету нападающего «Эдмонтона» 99 (42+57) очков в 55 играх регулярного чемпионата. Это шестой результат в НХЛ с сезона-1992/93.

За последние 30 лет не менее 98 очков за первые 55 матчей сезона набирали Марио Лемье (147 баллов в сезоне-1992/93 и 131 очко в сезоне-1995/96), Коннор Макдэвид (104 балла в сезоне-2020/21 и 99 очков в сезоне-2022/23), Яромир Ягр (103 балла в сезоне-1995/96), Пэт Лафонтен (100 очков в сезоне-1992/93) и Уэйн Гретцки (98 балов в сезоне-1993/94).

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15 комментариев

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Алекс Я
Ответ Александр Максаков
Так это по сути и не рекорд. Да, больше всех очков за сезон в 21 веке, но результативность возросла, и это всё равно дело времени
По факту это и есть рекорд.
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Алекс Я
Ответ Stewee
Если обойдётся без травм, 140 очков должен набрать.
Надеюсь,что нет и рекорд Кучерова будет жить.
0
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HockeyArchive
Ответ Павел Зарубин
Почему статистика за последние 30 лет, было бы очень интересно посмотреть за последние 50 лет:))
А тогда бы первые 5 мест были у Уэйна.
+2
0
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Бобынин
Интересно, Ришара возьмёт?
+1
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Бобынин
Так выглядит абсолютное величие.
+3
-1
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Бобынин
Ответ bailen
Е Лемье цифры из области фантастики. Почти 3 очка за игру 🤯🤯🤯
Если б ты с Фрэнсисом играл, полтос бы за сезон набрал бы, а уж Лемье и подавно.
+3
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Костя Кот
машина
+2
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JuVero
Ответ nnn nik
Сольётся в плове, как обычно. Будет утешаться статистикой в джакузи.
как в прошлом сезоне?))
+6
-1
+5
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Павел Зарубин
Почему статистика за последние 30 лет, было бы очень интересно посмотреть за последние 50 лет:))
+1
0
+1
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Кавабунга Шреддоголовый
Цифирь Лемье все живое просто убивает. В 1992/93 он за 60 матчей 160 наколотил, а в 1995/96 161 за 70. Просто как из другой вселенной
+10
0
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Александр Максаков
Ответ Daniel
Переживаю за рекорд Кучерова.. По темпу набора очков пока обходит
Так это по сути и не рекорд. Да, больше всех очков за сезон в 21 веке, но результативность возросла, и это всё равно дело времени
+8
0
+8
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bailen
Е Лемье цифры из области фантастики. Почти 3 очка за игру 🤯🤯🤯
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nnn nik
Сольётся в плове, как обычно. Будет утешаться статистикой в джакузи.
+6
-8
-2
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Stewee
Если обойдётся без травм, 140 очков должен набрать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daniel
Переживаю за рекорд Кучерова.. По темпу набора очков пока обходит
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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