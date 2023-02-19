Директор «Адмирала»: «За хорошего игрока нам нужно платить в полтора-два раза больше, чем другим клубам. При равных условиях он выберет что-то поближе к Москве»

Спортивный директор «Адмирала» высказался о зарплатах в клубе.

– Всегда говорят, что есть «челябинская надбавка», «магнитогорская надбавка» за не самый престижный город. Есть ли «владивостокская надбавка»?

– Я сам три года отыграл в хабаровском « », когда пытался перезапустить карьеру. Считаю, что на Дальний Восток едут либо за хорошим контрактом, либо для того, чтобы перезапуститься.

Конечно, надбавка есть. За хорошего игрока нужно платить в полтора-два раза больше, чем другим клубам, потому что при равных условиях хоккеист выберет что-то поближе к Москве, чтобы не нужно было так много летать, ведь это доставляет дискомфорт.

Но руководство очень старается – за два года не было ни одной задержки зарплаты и премиальных, все честно, хотя раньше за « » тянулся негативный шлейф.

В этом году мы собрали боевой коллектив с характером, за счет которого мы вытянули много игр. Сколько игр мы выиграли в овертайме и по буллитам, сколько бросков наши ребята блокируют – в нашей команде по-другому нельзя.

Конечно, если бы у нас были игроки уровня и , мы бы показывали другой хоккей, никто бы не заставлял таких нападающих отсиживаться в обороне. Но если мы не будем соблюдать жесткую игровую дисциплину и тренерские установки при наших возможностях, то у нас не будет никакого результата. Многие говорят, что мы мало забиваем, но мы и мало пропускаем. Мне кажется, что в играх с нами интрига всегда держится до конца, – сказал Вадим Аверкин.

Платежка «Адмирала» – 333 млн рублей. Больше всех зарабатывает Шулак – 26 млн