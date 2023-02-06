Крикунов о «Спартаке» при Гришине: «Неопытному человеку доверять команду в такой критический момент – ошибка руководства»
Владимир Крикунов поделился мнением о ситуации в «Спартаке».
Игорь Гришин покинул пост главного тренера московского клуба. «Спартак» во второй раз за сезон сменил главного тренера.
«Команда повалилась и уже выпала из восьмерки. Получил-то Гришин ее, когда они были в восьмерке. Поэтому, я думаю, что его просто попросили покинуть должность.
Не поторопились ли с решением? Они поторопились тогда, когда его взяли.
Такому неопытному человеку доверять команду в такой критический момент – это ошибка руководства.
А сейчас они ее просто исправляют. Даже если бы они оставили Заварухина, может быть, все было бы лучше», – сказал бывший главный тренер сборной России.
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