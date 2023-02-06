Пашков об отставке в «Спартаке»: «Плохую службу Гришину сослужили журналисты и специалисты. После нескольких побед вознесли до небес, а потом словно забыли»

Теги Спартак Борис Миронов КХЛ Александр Пашков Игорь Гришин Хоккей

Александр Пашков высказался об отставке Игоря Гришина с поста главного тренера «Спартака».

«Уход Гришина из «Спартака», наверное, назревал. В красно-белом клубе он не сделал ничего плохого, кроме хорошего. Но тем не менее оказался не готов к работе на уровне КХЛ – со всеми ее плюсами и минусами, когда тренер обязан не только тренировать, но и лавировать, быть хоккейным политиком.

Думаю, плохую службу Гришину сослужили журналисты и специалисты. Его после нескольких побед сразу же вознесли до небес, а потом, наоборот, словно бы забыли. Такие перепады свойственны именно «Спартаку», вокруг которого всегда много лишних и чаще всего мешающих эмоций.

Бориса Миронова, считаю, рано уволили. О Миронове и Гришине мне сложно что-то говорить, в КХЛ они пока только мелькнули. Скорее всего, оптимальный формат для Гришина – клубы МХЛ или ВХЛ. У Миронова большой опыт игрока, он провел неплохой тренерский сезон в «Спартаке». Нужно ждать новый шанс», – сказал олимпийский чемпион.

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