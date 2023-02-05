Борис Майоров: «Сезон «Спартака» провален, команда обречена, в плей-офф ничего не светит. Морально готов, что ветеранская ложа закроется до следующего сезона»
Борис Майоров считает, что «Спартак» провалил сезон КХЛ.
Игорь Гришин покинул пост главного тренера московского клуба. «Спартак» во второй раз за сезон сменил главного тренера.
– Не исключаю вариант, что Гришин действительно сам принял решение покинуть команду. Ведь результатов нет.
На свеженького «Спартак» в ноябре встрепенулся, а потом всё вернулось на круги своя.
Опять невыразительная игра и, что еще хуже, совершенно непонятное построение команды. В результате не можем брать очки в матчах, где выигрывать просто необходимо.
– «Спартак» дважды сменил тренера в этом сезоне. В чем корень зла – специалисты плохие или состав команды настолько слаб, что с ним никто ладу не даст?
– Любой состав можно обучить. Команда должна играть так, чтобы я, сидя на трибуне, видел, чего хочет тренер и как игроки его установки выполняют. Что при Миронове, что при Гришине я понять не могу, во что играет «Спартак».
Возьмем «Северсталь», «Амур», минское «Динамо». Разве там составы сильней, чем у «Спартака»? Но, наблюдая за ними, я запросто могу сказать, как команда играет, чего она хочет, какую тактику использует.
У «Спартака» же в течение всего сезона игра абсолютно не выстроена. Какой бы состав ни был, команда должна быть обучена.
А «Спартак» сейчас – чуть ли не единственная команда в КХЛ, абсолютно невыразительная по тактическим схемам. Отсюда и отсутствие результата.
– При Алексее Заварухине что-то может измениться? Или нынешняя смена тренера – это, скорее, жест отчаяния?
– Я считаю, что сезон для «Спартака» провален. Теоретически шансы на попадание в плей-офф остаются. Но в свете последних результатов в это слабо верится.
Как ветеран «Спартака» я морально приготовился к тому, что в начале марта «уйду в отпуск», что наша ветеранская ложа в «Мегаспорте» закроется до следующего сезона.
Да даже если команда и займет восьмое место. Выйдет в первом раунде на СКА. Какие там шансы? С нынешней игрой «Спартак» просто обречен. В плей-офф ему ничего не светит.
Что касается лично Заварухина, я его как тренера не знаю совершенно. Думаю, что это временная фигура – до конца этого чемпионата, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
«Спартак» сменил тренера за несколько матчей до плей-офф. Один раз это уже сработало
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