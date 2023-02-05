Борис Майоров: «Сезон «Спартака» провален, команда обречена, в плей-офф ничего не светит. Морально готов, что ветеранская ложа закроется до следующего сезона»

считает, что «Спартак» провалил сезон .

Игорь Гришин покинул пост главного тренера московского клуба. «Спартак» во второй раз за сезон сменил главного тренера.

– Не исключаю вариант, что Гришин действительно сам принял решение покинуть команду. Ведь результатов нет.

На свеженького «Спартак» в ноябре встрепенулся, а потом всё вернулось на круги своя.

Опять невыразительная игра и, что еще хуже, совершенно непонятное построение команды. В результате не можем брать очки в матчах, где выигрывать просто необходимо.

– «Спартак» дважды сменил тренера в этом сезоне. В чем корень зла – специалисты плохие или состав команды настолько слаб, что с ним никто ладу не даст?

– Любой состав можно обучить. Команда должна играть так, чтобы я, сидя на трибуне, видел, чего хочет тренер и как игроки его установки выполняют. Что при Миронове, что при Гришине я понять не могу, во что играет «Спартак».

Возьмем «Северсталь», «Амур», минское «Динамо». Разве там составы сильней, чем у «Спартака»? Но, наблюдая за ними, я запросто могу сказать, как команда играет, чего она хочет, какую тактику использует.

У «Спартака» же в течение всего сезона игра абсолютно не выстроена. Какой бы состав ни был, команда должна быть обучена.

А «Спартак» сейчас – чуть ли не единственная команда в КХЛ, абсолютно невыразительная по тактическим схемам. Отсюда и отсутствие результата.

– При Алексее Заварухине что-то может измениться? Или нынешняя смена тренера – это, скорее, жест отчаяния?

– Я считаю, что сезон для «Спартака» провален. Теоретически шансы на попадание в плей-офф остаются. Но в свете последних результатов в это слабо верится.

Как ветеран «Спартака» я морально приготовился к тому, что в начале марта «уйду в отпуск», что наша ветеранская ложа в «Мегаспорте» закроется до следующего сезона.

Да даже если команда и займет восьмое место. Выйдет в первом раунде на СКА. Какие там шансы? С нынешней игрой «Спартак» просто обречен. В плей-офф ему ничего не светит.

Что касается лично Заварухина, я его как тренера не знаю совершенно. Думаю, что это временная фигура – до конца этого чемпионата, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Спартак» сменил тренера за несколько матчей до плей-офф. Один раз это уже сработало