Аликин о дедлайне: «Прекрасно понимал, что «Амур» не отпустит, хотя разговоры были. Спокойно ко всему относился»

Теги Авангард Амур возможные переходы КХЛ Матч ТВ Евгений Аликин Хоккей

Вратарь «Амура» Евгений Аликин сказал, что не сидел на чемоданах перед дедлайном. 

– Насколько для вас этот сезон стал прорывным? У вас суперская статистика. Все говорят: «Аликин, Аликин». «Авангард» не скрывает, что хотел бы вас переманить.

– Статистика как раз примерно такая же, как и в предыдущих сезонах. Я на нее особого внимания не обращаю. А про другие клубы тоже давно говорят, но… ничего не происходит.

– Во время дедлайна вы сидели на чемоданах?

– Нет. Я прекрасно понимал, что меня не отпустят, хотя разговоры были. Но я все узнавал из новостей, агент мне ничего не говорил. Спокойно ко всему этому относился. Потому что несколько лет назад были подобные разговоры, но в итоге ничего не получилось. Пусть говорят, а мне работать надо, – сказал Аликин. 

Срок контракта 28-летнего вратаря с хабаровским клубом истекает 30 апреля. Он может стать неограниченно свободным агентом. 

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2 комментария

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cry
Ответ Александр Маслов
На следующий сезон ,он будет свободным и его заберут по всякому,вопрос только кто?
Конечно же Авангард - Хабибулин упёртый...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Маслов
На следующий сезон ,он будет свободным и его заберут по всякому,вопрос только кто?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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