Аликин о дедлайне: «Прекрасно понимал, что «Амур» не отпустит, хотя разговоры были. Спокойно ко всему относился»

Вратарь « » сказал, что не сидел на чемоданах перед дедлайном.

– Насколько для вас этот сезон стал прорывным? У вас суперская статистика. Все говорят: «Аликин, Аликин». « » не скрывает, что хотел бы вас переманить.

– Статистика как раз примерно такая же, как и в предыдущих сезонах. Я на нее особого внимания не обращаю. А про другие клубы тоже давно говорят, но… ничего не происходит.

– Во время дедлайна вы сидели на чемоданах?

– Нет. Я прекрасно понимал, что меня не отпустят, хотя разговоры были. Но я все узнавал из новостей, агент мне ничего не говорил. Спокойно ко всему этому относился. Потому что несколько лет назад были подобные разговоры, но в итоге ничего не получилось. Пусть говорят, а мне работать надо, – сказал Аликин.

Срок контракта 28-летнего вратаря с хабаровским клубом истекает 30 апреля. Он может стать неограниченно свободным агентом.