«Авангард» по-прежнему хочет приобрести вратаря Аликина у «Амура» (Артур Хайруллин)
«Авангард» не оставляет попыток приобрести вратаря Евгения Аликина у «Амура».
«По моей информации, Авангард не оставляет попыток приобрести вратаря «Амура» Евгения Аликина.
Это и логично, учитывая, что равноценных ему кандидатов не наблюдается», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в телеграм-канале.
До дедлайна на регистрацию новых игроков для команд Фонбет Чемпионата КХЛ остается неделя.
Ранее сообщалось, что «Амур» отказался от компенсации в размере 70 миллионов рублей за 28-летнего вратаря.
Утверждалось, что хабаровчане хотели бы получить пакет активов – 30 миллионов рублей, защитников Семена Чистякова и Тимофея Давыдова, а также форварда Алексея Прокопенко (он находится в аренде в красноярском «Соколе»).
Срок контракта Аликина с «Амуром» истекает после завершения текущего сезона. Вратарь будет неограниченно свободным агентом.
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