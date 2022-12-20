«Авангард» по-прежнему хочет приобрести вратаря Аликина у «Амура» (Артур Хайруллин)

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«Авангард» не оставляет попыток приобрести вратаря Евгения Аликина у «Амура».

«По моей информации, Авангард не оставляет попыток приобрести вратаря «Амура» Евгения Аликина.

Это и логично, учитывая, что равноценных ему кандидатов не наблюдается», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в телеграм-канале. 

До дедлайна на регистрацию новых игроков для команд Фонбет Чемпионата КХЛ остается неделя. 

Ранее сообщалось, что «Амур» отказался от компенсации в размере 70 миллионов рублей за 28-летнего вратаря.

Утверждалось, что хабаровчане хотели бы получить пакет активов – 30 миллионов рублей, защитников Семена Чистякова и Тимофея Давыдова, а также форварда Алексея Прокопенко (он находится в аренде в красноярском «Соколе»).

Срок контракта Аликина с «Амуром» истекает после завершения текущего сезона. Вратарь будет неограниченно свободным агентом. 

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