Клубы из Мытищ, Салехарда и Барнаула могут вступить в ВХЛ в следующем сезоне («СЭ»)

Стали известны возможные претенденты на вступление в ВХЛ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в следующем сезоне в лиге могут появиться команды из Салехарда, Барнаула и фарм-клуб « » из Мытищ.

Кроме того, есть кандидаты из Китая, но у них могут возникнуть проблемы с логистикой.

Клуб из Норильска может вступить в ВХЛ в следующем сезоне («СЭ»)