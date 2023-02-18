Клубы из Мытищ, Салехарда и Барнаула могут вступить в ВХЛ в следующем сезоне («СЭ»)

Теги Амур КХЛ ВХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Стали известны возможные претенденты на вступление в ВХЛ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в следующем сезоне в лиге могут появиться команды из Салехарда, Барнаула и фарм-клуб «Амура» из Мытищ.

Кроме того, есть кандидаты из Китая, но у них могут возникнуть проблемы с логистикой.

Клуб из Норильска может вступить в ВХЛ в следующем сезоне («СЭ»)

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Габорик
Возвращение Мотора из Барнаула? :)

Ждем северский Янтарь, кемеровскую Энергию, екатовскую Дин-Энергию, прокопьевский Шахтер и многих других :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эд..19
Салехарду, как и Норильску, тоже будет предложено в Москве играть ? ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Приорат70
Шикарный выезд в Салехард для фанатов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
У Амура же Сокол фарм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий