Клубы из Мытищ, Салехарда и Барнаула могут вступить в ВХЛ в следующем сезоне («СЭ»)
Стали известны возможные претенденты на вступление в ВХЛ.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в следующем сезоне в лиге могут появиться команды из Салехарда, Барнаула и фарм-клуб «Амура» из Мытищ.
Кроме того, есть кандидаты из Китая, но у них могут возникнуть проблемы с логистикой.
Клуб из Норильска может вступить в ВХЛ в следующем сезоне («СЭ»)
Ждем северский Янтарь, кемеровскую Энергию, екатовскую Дин-Энергию, прокопьевский Шахтер и многих других :)