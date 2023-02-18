«Ермак» не будет выступать в ВХЛ в следующем сезоне. Клуб погасил часть задолженности перед игроками («СЭ»)

Теги Ермак ВХЛ кризис Спорт-Экспресс деньги Хоккей

«Ермак» погасил часть задолженности по зарплате перед игроками.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», долги выплатили не полностью и не всем хоккеистам.

Сообщается, что игроки все равно собираются подавать иски в суд по поводу незаконных увольнений.

По данным издания, «Ермак» не будет выступать в ВХЛ в следующем сезоне. Команда перейдет в Первенство ВХЛ или в НМХЛ.

Клуб из Ангарска занял последнее, 26-е место, в таблице регулярного чемпионата «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» с 22 очками в 50 играх.

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7 комментариев

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Дина Мусина
Они будут пропускать только следующий сезон или вообще всё, ликвидация ? По сезону то они не плохо играли все поражений только в одну шайбу,за исключением матчей с Кузней
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Дина Мусина
Ответ Uriy1337
Может Третьяк скажет, поможет?! Все в России для развития нашего хоккея?!
Третьяк он кому когда нибудь помогал с чем нибудь ? Он как чиновник коррумпированный
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Vadoniy
Наверное, в КХЛ перешёл
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Пинающий Достоинства
Ответ BW_world
Он еще не до конца царю нализал
Ему каток около школы открыть надо, щас воду заливают, некогда
+1
0
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Пинающий Достоинства
Такой богатый город и такой позорный уровень спорта, как так то?
+3
-1
+2
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BW_world
Ответ Uriy1337
Может Третьяк скажет, поможет?! Все в России для развития нашего хоккея?!
Он еще не до конца царю нализал
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Uriy1337
Может Третьяк скажет, поможет?! Все в России для развития нашего хоккея?!
+1
-2
-1
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