«Ермак» не будет выступать в ВХЛ в следующем сезоне. Клуб погасил часть задолженности перед игроками («СЭ»)

« » погасил часть задолженности по зарплате перед игроками.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», долги выплатили не полностью и не всем хоккеистам.

Сообщается, что игроки все равно собираются подавать иски в суд по поводу незаконных увольнений.

По данным издания, «Ермак» не будет выступать в ВХЛ в следующем сезоне. Команда перейдет в Первенство ВХЛ или в НМХЛ.

Клуб из Ангарска занял последнее, 26-е место, в таблице регулярного чемпионата «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» с 22 очками в 50 играх.