«Ермак» не будет выступать в ВХЛ в следующем сезоне. Клуб погасил часть задолженности перед игроками («СЭ»)
«Ермак» погасил часть задолженности по зарплате перед игроками.
Как отмечает «Спорт-Экспресс», долги выплатили не полностью и не всем хоккеистам.
Сообщается, что игроки все равно собираются подавать иски в суд по поводу незаконных увольнений.
По данным издания, «Ермак» не будет выступать в ВХЛ в следующем сезоне. Команда перейдет в Первенство ВХЛ или в НМХЛ.
Клуб из Ангарска занял последнее, 26-е место, в таблице регулярного чемпионата «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» с 22 очками в 50 играх.
7 комментариев