ВХЛ предлагает клубу из Норильска проводить домашние матчи в Москве или Красноярске («СЭ»)

Стали известны подробности переговоров о вступлении клуба из Норильска в .

Как сообщает «Спорт-Экспресс», лига предлагает вариант, при котором команда проведет домашние матчи в Норильске в сентябре-октябре, после чего переберется в Москву или Красноярск.

Отмечается, что этот вариант предлагают из-за сложных погодных условий в городе.

Норильск находится в 300 километрах к северу от Полярного круга.