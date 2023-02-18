ВХЛ предлагает клубу из Норильска проводить домашние матчи в Москве или Красноярске («СЭ»)

Теги ВХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Стали известны подробности переговоров о вступлении клуба из Норильска в ВХЛ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», лига предлагает вариант, при котором команда проведет домашние матчи в Норильске в сентябре-октябре, после чего переберется в Москву или Красноярск.

Отмечается, что этот вариант предлагают из-за сложных погодных условий в городе.

Норильск находится в 300 километрах к северу от Полярного круга.

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3 комментария

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Tazemyrat Kemalow
Пусть тогда в онлайне играют
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Rialto
А на хрена клубу из Норильска клуб, который практически не будет проводить игры в Норильске?
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Vadoniy
О, как от лозунгов отошли к конструктиву, первые же разговоры всплыли о том, что в Норильске невозможно регулярно играть из-за недоступности города))) Что ж, похвально, что мозги иногда достаются с полки, но жаль, что только после обильной порции лозунгов и откровенного бреда.
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