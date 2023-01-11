Клуб из Норильска может вступить в ВХЛ в следующем сезоне («СЭ»)

Клуб из Норильска может вступить в в следующем сезоне.

«В ВХЛ может зайти клуб из Норильска! Удачи с логистикой, участники.

Новичок желает проводить матчи на домашнем льду», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» в своем телеграм-канале.

Ранее команды из этого города выступали в низших дивизионах чемпионатов СССР и России до 2001 года. Норильск находится в 300 километрах к северу от Полярного круга.