Клуб из Норильска может вступить в ВХЛ в следующем сезоне («СЭ»)
Клуб из Норильска может вступить в ВХЛ в следующем сезоне.
«В ВХЛ может зайти клуб из Норильска! Удачи с логистикой, участники.
Новичок желает проводить матчи на домашнем льду», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.
Ранее команды из этого города выступали в низших дивизионах чемпионатов СССР и России до 2001 года. Норильск находится в 300 километрах к северу от Полярного круга.
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