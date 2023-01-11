Клуб из Норильска может вступить в ВХЛ в следующем сезоне («СЭ»)

Теги ВХЛ Алексей Шевченко Спорт-Экспресс Хоккей

Клуб из Норильска может вступить в ВХЛ в следующем сезоне.

«В ВХЛ может зайти клуб из Норильска! Удачи с логистикой, участники.

Новичок желает проводить матчи на домашнем льду», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко в своем телеграм-канале. 

Ранее команды из этого города выступали в низших дивизионах чемпионатов СССР и России до 2001 года. Норильск находится в 300 километрах к северу от Полярного круга.

2 комментария

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eskerro
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«Удачи с логистикой» - звучит как подкол
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NbamenWade3
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А почему бы и нет? Там тоже люди живут, тоже наша страна, тоже в хоккей играют. Удачи!
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