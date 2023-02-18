Воробьев о камбэке с «Сочи»: «Веселая игра. В двух моментах упустили практически, но потом героически сражались и вытащили»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Артем Земченок Никита Коростелев Сочи Григорий Дронов Хоккей

Илья Воробьев высказался после матча против «Сочи» (4:2).

К 25-й минуте игры «Металлург» уступал со счетом 0:2, но в итоге добился победы.

«Весело. Веселая игра. Конечно, чтобы зритель не расслаблялся. В двух моментах упустили практически, но потом героически сражались и вытащили.

Если по-другому посмотреть, то мы перебросали соперника, выиграли вбрасывания. Но эти голы, конечно… Нас калечат. По башке получили – и на лавке, и после первого периода.

Насколько готов Никита Коростелев? Я думаю, что он полностью готов, но сказывалось, конечно, отсутствие игровой практики. Он физически готов, несмотря на то, что переболел, достаточно много тренировался – не как Артем Земченок и Гриша Дронов – пару дней, и побежали», – сказал главный тренер «Металлурга».

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий Скитаев
Мы стали играть откровенно со злостью на самих себя, столько невезений в каждой игре! Когда эта невезуха закончится!? Победили. И что, все оставшиеся игры играть только в таком стиле? Наверное другого не предвидится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег
Штобы не отыгроватца, надо не пропускать оборона хворает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий