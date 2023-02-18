Воробьев о камбэке с «Сочи»: «Веселая игра. В двух моментах упустили практически, но потом героически сражались и вытащили»

высказался после матча против « » (4:2).

К 25-й минуте игры «Металлург» уступал со счетом 0:2, но в итоге добился победы.

«Весело. Веселая игра. Конечно, чтобы зритель не расслаблялся. В двух моментах упустили практически, но потом героически сражались и вытащили.

Если по-другому посмотреть, то мы перебросали соперника, выиграли вбрасывания. Но эти голы, конечно… Нас калечат. По башке получили – и на лавке, и после первого периода.

Насколько готов ? Я думаю, что он полностью готов, но сказывалось, конечно, отсутствие игровой практики. Он физически готов, несмотря на то, что переболел, достаточно много тренировался – не как и Гриша Дронов – пару дней, и побежали», – сказал главный тренер « ».