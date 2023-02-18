Воробьев о камбэке с «Сочи»: «Веселая игра. В двух моментах упустили практически, но потом героически сражались и вытащили»
Илья Воробьев высказался после матча против «Сочи» (4:2).
К 25-й минуте игры «Металлург» уступал со счетом 0:2, но в итоге добился победы.
«Весело. Веселая игра. Конечно, чтобы зритель не расслаблялся. В двух моментах упустили практически, но потом героически сражались и вытащили.
Если по-другому посмотреть, то мы перебросали соперника, выиграли вбрасывания. Но эти голы, конечно… Нас калечат. По башке получили – и на лавке, и после первого периода.
Насколько готов Никита Коростелев? Я думаю, что он полностью готов, но сказывалось, конечно, отсутствие игровой практики. Он физически готов, несмотря на то, что переболел, достаточно много тренировался – не как Артем Земченок и Гриша Дронов – пару дней, и побежали», – сказал главный тренер «Металлурга».
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