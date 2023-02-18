Кокорев о «Сочи»: «Молодые ребята выходят, у них горят глаза, они хотят победить. Что-то не получается пока, но все настроены на хорошую игру»

Дмитрий Кокорев подвел итоги матча против « » (2:4).

– Играли хорошо сегодня. Единственное, в конце матча подвели удаления и, собственно говоря, поэтому и проиграли.

– Команда не решает турнирных задач, но по тому, какую игру показывают ваши ребята, им как будто есть за что бороться. За что?

– У нас молодая команда. И мы говорим ребятам: кто будет в этом сезоне до конца биться, стараться и играть только на победу, с теми мы пойдем дальше. Ребята стараются, сегодня действительно хорошо играли, но немного у нас не получилось с удалениями.

– У Бердина такая во многом североамериканская манера игры – даже в сложных ситуациях он оставляет шайбу в игре, работает клюшкой. Этим был обусловлен его выбор на эту игру, а не Третьяка, который многовато пропустил в Челябинске?

– Нет, у нас по плану играл сегодня . То, что он хорошо играет клюшкой – да, это действительно так. Он выступал в Америке, там все вратари играют в такой манере.

– Можете ли сказать, что причиной такой достаточно удачной игры на протяжении большей части матча от вашей команды стала физика? Было ощущение, что сочинцы опережали магнитогорцев в последний момент.

– До удалений так и было. Опять же, повторюсь, ребята молодые, стараются, выполняют задание, настраиваются на каждую игру. Выходим играть только на победу.

– То, что у « » более-менее ровный состав по возрасту – насколько сплочению помогает?

– У нас есть и ветераны, но в основном это молодые ребята, которые учатся, которые играют первый сезон в . Они выходят, у них горят глаза, они хотят победить. Да, что-то не получается пока. Но все настроены на хорошую игру, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Сочи».