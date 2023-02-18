Бедард забил 50-й гол и набрал 100-е очко в сезоне WHL в 40-й игре
Коннор Бедард забил 50-й гол и набрал 100-е очко в сезоне WHL за 40 матчей.
17-летний форвард «Реджайны» набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Принс Альберт» (5:6).
На счету главного фаворита драфта НХЛ-2023 стало 100 (50+50) очков в 40 матчах в Западной хоккейной лиге.
Таким образом, Бедард повторил свой личный рекорд по очкам в юниорской лиге. В прошлом году он набрал 100 (51+49) очков в 62 играх сезона.
Команда у него очень средненькая, рискует в ПО не попасть.
Ну и на МЧМ у Бедарда стата была ещё круче. Получается, что в юниорской лиге соперники посильнее, чем сборные на МЧМ?
Совпадение? Не думаю...