Бедард забил 50-й гол и набрал 100-е очко в сезоне WHL в 40-й игре

Теги НХЛ драфт НХЛ Западная хоккейная лига Канадская хоккейная лига Реджайна Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард забил 50-й гол и набрал 100-е очко в сезоне WHL за 40 матчей.

17-летний форвард «Реджайны» набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Принс Альберт» (5:6). 

На счету главного фаворита драфта НХЛ-2023 стало 100 (50+50) очков в 40 матчах в Западной хоккейной лиге

Таким образом, Бедард повторил свой личный рекорд по очкам в юниорской лиге. В прошлом году он набрал 100 (51+49) очков в 62 играх сезона. 

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7 комментариев

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Владимир Кувшинов
Про Лафернье шуму больше было а на деле пшик!! Пусть хоть один матч в НХЛ сыграет!!
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Stewart - 25
Ответ Said Saidov
Какая то космическая стата
Рекорд WHL за сезон принадлежит Робу Брауну, который в сезоне 86/87 в 68 матчах набрал 212 ( 76 + 136 ) очков.
0
0
0
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SlavaF.
Ответ Андрей Федоров
да соперники ниачем
Хм, если всё дело в слабости соперников, то почему он один такую стать имеет?
Команда у него очень средненькая, рискует в ПО не попасть.
Ну и на МЧМ у Бедарда стата была ещё круче. Получается, что в юниорской лиге соперники посильнее, чем сборные на МЧМ?
+2
0
+2
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Андрей Федоров
Ответ Said Saidov
Какая то космическая стата
да соперники ниачем
0
-2
-2
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ARoman91
Два Коннора набрали 100-е очко в один день
Совпадение? Не думаю...
+4
0
+4
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9черное
Псих)
+1
0
+1
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Said Saidov
Какая то космическая стата
+4
0
+4
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