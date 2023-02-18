Отец Яшкина о Гашеке: «У него есть интерес попасть в политику, думаю. Многие удивляются его словам, в том числе в Чехии»
Алексей Яшкин высказался о критике Доминика Гашека в адрес НХЛ из-за россиян.
– Почему Доминик Гашек особенно усердствует в отношении российских хоккеистов, требуя от НХЛ запретить им играть, если не осудят СВО?
– Думаю, что у него какой-то есть интерес попасть в политику, поэтому так себя ведет. Я не знаю. Абсолютно спокойно отношусь. Ну сказал ты и сказал. Многие удивляются тому, что он говорит. И не только в России, но и за границей. В том числе в Чехии.
– Я лично ожидал, что кто-то нечто подобное будет про российских спортсменов говорить. Но то, как Гашек обвиняет НХЛ в пиаре СВО, говорит, что Гарри Беттмэн пожалеет об этом, меня шокировало.
– Да. Просто ты должен как-то мысли свои упорядочить, а потом уже что-то говорить. Это мое мнение. А у Доминика много было высказываний, которые контрастируют между собой.
– Он вроде последователен. Критикует русских, а вслед за этим критикует НХЛ за то, что она не трогает русских.
– Я не про это. Он ведь сначала говорил, что надо не допускать до сборной Чехии игроков из КХЛ. А потом критиковал федерацию за решение их не допускать. Я скажу просто: занимайся спортом, если ты спортсмен. Если политик, то занимайтесь политикой.
– Раньше он себя так вел?
– Я не так близко с ним знаком. Несколько раз здоровались, пожимали руку. Но вроде ничего за ним такого не было.
– Началось, когда пошел в политику?
– Что-то вроде того. Хотя тут не понятно, пошел он в нее или не пошел. Вроде были какие-то амбиции, но дошел ли до политики – не ясно. Я с ним не живу вместе, так что не знаю, что его побудило. Зачем – для меня это непонятно, – сказал спортивный директор «Сокола» и отец форварда СКА Дмитрия Яшкина.
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