Отец Яшкина о Гашеке: «У него есть интерес попасть в политику, думаю. Многие удивляются его словам, в том числе в Чехии»

Теги Гэри Беттмэн Доминик Гашек НХЛ ВХЛ Алексей Яшкин Сокол Красноярск Политика Хоккей

Алексей Яшкин высказался о критике Доминика Гашека в адрес НХЛ из-за россиян.  

– Почему Доминик Гашек особенно усердствует в отношении российских хоккеистов, требуя от НХЛ запретить им играть, если не осудят СВО?

– Думаю, что у него какой-то есть интерес попасть в политику, поэтому так себя ведет. Я не знаю. Абсолютно спокойно отношусь. Ну сказал ты и сказал. Многие удивляются тому, что он говорит. И не только в России, но и за границей. В том числе в Чехии.

– Я лично ожидал, что кто-то нечто подобное будет про российских спортсменов говорить. Но то, как Гашек обвиняет НХЛ в пиаре СВО, говорит, что Гарри Беттмэн пожалеет об этом, меня шокировало.

– Да. Просто ты должен как-то мысли свои упорядочить, а потом уже что-то говорить. Это мое мнение. А у Доминика много было высказываний, которые контрастируют между собой.

– Он вроде последователен. Критикует русских, а вслед за этим критикует НХЛ за то, что она не трогает русских.

– Я не про это. Он ведь сначала говорил, что надо не допускать до сборной Чехии игроков из КХЛ. А потом критиковал федерацию за решение их не допускать. Я скажу просто: занимайся спортом, если ты спортсмен. Если политик, то занимайтесь политикой.

– Раньше он себя так вел?

– Я не так близко с ним знаком. Несколько раз здоровались, пожимали руку. Но вроде ничего за ним такого не было.

– Началось, когда пошел в политику?

– Что-то вроде того. Хотя тут не понятно, пошел он в нее или не пошел. Вроде были какие-то амбиции, но дошел ли до политики – не ясно. Я с ним не живу вместе, так что не знаю, что его побудило. Зачем – для меня это непонятно, – сказал спортивный директор «Сокола» и отец форварда СКА Дмитрия Яшкина. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий