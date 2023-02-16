Голышев стал лучшим ассистентом в истории «Автомобилиста» в КХЛ – у него 134 передачи

Теги Амур Автомобилист Алексей Симаков КХЛ рекорды Анатолий Голышев Хоккей

Анатолий Голышев стал лучшим ассистентом в истории «Автомобилиста» в КХЛ.

В матче с «Амуром» (4:2) нападающий ассистировал Стефану Да Косте. Эта передача стала для него 134-й в составе екатеринбуржцев.

Голышев обошел Алексея Симакова в списке игроков с наибольшим числом голевых пасов за «Автомобилист» – тот отдал 133 передачи.

В 52 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ Голышев набрал 38 (16+22) очков.

1 комментарий

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chto s licom?
Толик имба и не контрится
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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