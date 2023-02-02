Бедард набрал очки в 35-м матче WHL подряд. У него 44+46 на этом отрезке

продлил результативную серию до 35 игр.

17-летний нападающий «Реджайны» набрал 2 (1+1) очка и забросил победный буллит в матче регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги против «Калгари Хитмен» (6:5 Б).

Канадец продлил голевую серию до 11 игр. На этом отрезке он забил 22 гола.

Всего Бедард, один из фаворитов драфта НХЛ-2023, записал на свой счет 90 (44+46) баллов в 36 матчах сезона в Западной хоккейной лиге. Он не отметился результативными действиями только в первом матче текущего чемпионата WHL.

В списке лучших бомбардиров чемпионата он идет на первом месте, опережая Зака Бенсона (2-е место, 69 баллов) на 21 очко.

В среднем Бедард забивает 1,22 гола за матч в этом сезоне. Это 11-й результат в истории WHL и лучший показатель среди игроков в возрасте 17 лет.