Бедард набрал очки в 35-м матче WHL подряд. У него 44+46 на этом отрезке

Теги драфт НХЛ Западная хоккейная лига Калгари Хитмен Реджайна Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард продлил результативную серию до 35 игр.

17-летний нападающий «Реджайны» набрал 2 (1+1) очка и забросил победный буллит в матче регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги против «Калгари Хитмен» (6:5 Б).

Канадец продлил голевую серию до 11 игр. На этом отрезке он забил 22 гола. 

Всего Бедард, один из фаворитов драфта НХЛ-2023, записал на свой счет 90 (44+46) баллов в 36 матчах сезона в Западной хоккейной лиге. Он не отметился результативными действиями только в первом матче текущего чемпионата WHL.

В списке лучших бомбардиров чемпионата он идет на первом месте, опережая Зака Бенсона (2-е место, 69 баллов) на 21 очко.

В среднем Бедард забивает 1,22 гола за матч в этом сезоне. Это 11-й результат в истории WHL и лучший показатель среди игроков в возрасте 17 лет.

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5 комментариев

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RoyJones
Сан- хосе было бы круто! Франшиза нуждается в таком игроке, а то совсем грустно у них. Аризона не хочется, совсем не хоккейный город и команда. Анахайм, Коламбус и так много молодых перспективных. Сан-хосе или Чикаго было бы круто!
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Dimasick89
Ответ HCBV
Думаю с ним в составе любая команда будет нормальной
Даже Аризона?))
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+2
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HCBV
Ответ Dimasick89
Псих, интересно за ним в НХЛ будет посмотреть, надеюсь в нормальную команду попадет)
Думаю с ним в составе любая команда будет нормальной
0
0
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banchik1
Не совсем плохая статистика, да.
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Dimasick89
Псих, интересно за ним в НХЛ будет посмотреть, надеюсь в нормальную команду попадет)
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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